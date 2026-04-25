Papst Leo XIV. fordert weltweite Abschaffung der Todesstrafe

Papst Leo XIV. hat sich anlässlich des 15. Jahrestages der Abschaffung der Todesstrafe in Illinois für eine weltweite Abschaffung ausgesprochen und betont, dass die Würde jeder Person unantastbar ist, auch nach schweren Verbrechen. Seine Äußerungen fallen zeitgleich mit der Verschärfung der Hinrichtungsbestimmungen in den USA.

Papst Leo XIV. hat sich anlässlich des 15. Jahrestages der Abschaffung der Todesstrafe im US-Bundesstaat Illinois eindringlich für eine weltweite Abschaffung dieser Strafe ausgesprochen. In einer Videobotschaft, die im Rahmen einer Feier der DePaul University in Chicago veröffentlicht wurde, betonte der Pontifex, dass die Unverletzlichkeit und Würde jeder menschlichen Person auch nach der Begehung schwerster Verbrechen nicht verloren gehe.

Diese Position stützt sich auf die Lehre der Kirche, die die Todesstrafe als einen Angriff auf diese grundlegenden Menschenrechte betrachtet. Papst Leo XIV. drückte seine Unterstützung für alle aus, die sich weltweit für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzen, und würdigte insbesondere die Entscheidung des damaligen Gouverneurs von Illinois im Jahr 2011, die zur Abschaffung der Todesstrafe in diesem Bundesstaat führte.

Er zeigte sich dankbar für diesen Schritt und hob hervor, dass er als Robert Francis Prevost, geboren 1955 in Chicago, eine besondere Verbindung zu Illinois hat. Der Papst argumentierte, dass wirksame Haftsysteme existieren, die sowohl die Bürger schützen als auch den Verurteilten die Möglichkeit zur Resozialisierung bieten. Er verwies auf die wiederholten Appelle von Papst Franziskus und seinen Vorgängern, dass das Gemeinwohl und die Anforderungen der Gerechtigkeit auch ohne die Anwendung der Todesstrafe gewahrt werden können.

Das Recht auf Leben, so betonte Leo XIV. , bildet die Grundlage für alle anderen Menschenrechte und muss daher unantastbar sein. Seine Botschaft ist ein Aufruf zur stärkeren Anerkennung der Würde jedes Menschen und zur Inspiration anderer, sich ebenfalls für diese gerechte Sache zu engagieren. Die Worte des Papstes sind nicht nur ein theologisches Bekenntnis, sondern auch ein Appell an die politische und gesellschaftliche Verantwortung, die Menschenrechte zu achten und zu schützen.

Er fordert eine Abkehr von Strafmaßnahmen, die die menschliche Würde verletzen, und plädiert für eine Strafjustiz, die auf Resozialisierung und Wiedergutmachung setzt. Die Äußerungen des Papstes fallen in eine Zeit, in der die US-Regierung unter Präsident Donald Trump gerade erst Bestimmungen zur Durchführung der Todesstrafe verschärft hat. Das US-Justizministerium hatte am Freitag zuvor angekündigt, alternative Methoden zur Giftspritze zu prüfen und zuzulassen, da die Beschaffung der für die Giftspritze benötigten Medikamente zunehmend problematisch geworden ist.

Zu den in Betracht gezogenen Alternativen gehören Erschießungskommandos, der elektrische Stuhl und der Erstickungstod durch Gas. Diese Entscheidung der US-Regierung steht in krassem Gegensatz zur Position des Papstes und unterstreicht die anhaltende Debatte über die ethische und moralische Zulässigkeit der Todesstrafe. Die Diskrepanz zwischen der Haltung der Kirche und der Politik in den Vereinigten Staaten verdeutlicht die Notwendigkeit eines kontinuierlichen Dialogs und einer verstärkten Anstrengung, die Menschenrechte weltweit zu fördern und zu schützen.

Die Botschaft von Papst Leo XIV. ist somit ein wichtiger Beitrag zu dieser Debatte und ein Aufruf zur Menschlichkeit und Gerechtigkeit





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