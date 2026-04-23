Papst Leo XIV. findet seine Stimme: Friedensappell und Kritik an Trump

Papst Leo XIV. erregt durch seine Friedensappelle und seine Kritik an US-Präsident Donald Trump große Aufmerksamkeit. Seine Reise durch Afrika scheint ihm eine Plattform gegeben zu haben, um seine Stimme kraftvoller zu erheben.

Papst Leo XIV. erregt derzeit große Aufmerksamkeit durch seine Frieden sappelle und seine Kritik an der Politik des US-Präsidenten Donald Trump . Viele Beobachter sehen in seiner Reise durch vier afrikanische Länder einen Wendepunkt, bei dem der bisher eher zurückhaltende Augustiner seine Stimme gefunden hat.

Seine scharfen Worte gegen "eine Handvoll Tyrannen", die die Welt mit Machtgier verwüsten, und die "Ketten der Korruption", die Teile des Kontinents seit Jahrhunderten fesseln, werden von vielen als kraftvolles Brüllen wahrgenommen. Diese Botschaft predigt der Papst zwar schon länger, insbesondere im Kontext des Iran-Kriegs, doch erst die beispiellosen verbalen Angriffe Trumps auf Leo und die theologischen Ratschläge von Vizepräsident JD Vance an das Kirchenoberhaupt haben zu einer verstärkten Aufmerksamkeit geführt, insbesondere unter Katholiken in Amerika.

Kardinal Michael Czerny, ein enger Berater Leos, betonte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, dass die Predigten und Ansprachen des Papstes in Afrika lange im Voraus vorbereitet wurden, um auf die spezifische Realität vor Ort und die Bedürfnisse der Kirche einzugehen. Die aktuelle Relevanz dieser Botschaften im Zusammenhang mit den globalen Konflikten sei ein Beispiel für die zeitlose Weisheit Jesu: "Wer Ohren hat zu hören, der höre!

". Papst Leo XIV. versuchte, ein sich festsetzendes Narrativ zu korrigieren, wonach er sich aufgrund des Iran-Kriegs in einer Fehde mit Trump befinde und seine Friedensbotschaften in Afrika gegen den US-Präsidenten gerichtet seien. Er betonte, dass seine Worte über Tyrannen und die religiöse Rechtfertigung von Krieg falsch interpretiert wurden und sich primär auf den afrikanischen Kontext, insbesondere einen separatistischen Konflikt im Westen Kameruns, bezogen.

Dennoch scheute er sich nicht, auch Trump direkt anzusprechen und seine moralische Pflicht zu betonen, sich gegen Krieg auszusprechen, ohne Angst vor Kritik des US-Präsidenten zu haben. Die Distanzierung von bestimmten Interpretationen wird von Theologieprofessor Massimo Faggioli als ein strategischer Schritt zur Deeskalation einer gefährlichen Situation betrachtet. Der Vatikan benötige die Vereinigten Staaten, um eine Perspektive auf Frieden zu ermöglichen. Bereits vor seiner Afrikareise kritisierte Leo Trump direkt und bezeichnete dessen Drohung, die iranische Zivilisation zu vernichten, als "wirklich inakzeptabel".

Er rief die Bürger aller beteiligten Länder auf, sich an ihre Behörden und politischen Führer zu wenden, um für Frieden zu arbeiten und Krieg abzulehnen. Faggioli bezeichnete diesen Aufruf als "nukleare Option des Vatikans", ein Zeichen der Entschlossenheit des Papstes, sich für Frieden einzusetzen, auch wenn dies bedeutet, sich mit mächtigen politischen Kräften auseinanderzusetzen.

Die Reise nach Afrika scheint Leo XIV. eine Plattform gegeben zu haben, um seine Botschaft kraftvoller zu vermitteln und seine Rolle als moralische Autorität in der Welt zu stärken





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