Papst Leo XIV. feiert vor 1,2 Millionen Menschen in Madrid und spricht über Missbrauchsaufarbeitung

Bei seiner Apostolischen Reise nach Spanien wird Papst Leo XIV. im Königspalast empfangen und zelebriert eine Open-Air-Messe auf dem Cibeles-Platz vor einer Rekordkulisse. König Felipe VI. betont in seiner Rede die Notwendigkeit der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen. Der Papst ruft zu einer lebendigen, zukunftsorientierten Religion auf und wird sich mit Opfern treffen. Der Aufruf erfolgt vor dem Hintergrund eines neuen Entschädigungsabkommens und der hohen Opferzahl in Spanien.

Papst Leo XIV. wurde anlässlich seiner Apostolischen Reise nach Spanien im Königspalast in Madrid von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen. Er zelebrierte am Sonntag auf dem Cibeles-Platz eine Open-Air-Messe vor rund 1,2 Millionen Menschen.

Es war die bisher größte Menschenmenge bei einer Messe des US-amerikanischen Papstes. Laut "Bild" verwies der Monarch bei einer Rede im Königspalast auf die Missbrauchsfälle der Kirche. Diese seien "weder repräsentativ für die große kirchliche Gemeinschaft noch können sie es jemals sein", so Felipe. Klarheit und Entschlossenheit des Papstes seien "unerlässlich für den Heilungsprozess und die Wiedergutmachung des angerichteten Schadens, unerlässlich für die Opfer, für die Gläubigen, für die Kirche und für die gesamte Gesellschaft".

Papst Leo XIV. selbst rief während der Messe dazu auf, Religion nicht als "Museum der Vergangenheit" zu sehen. Gläubige sollten den Fokus auf Nächstenliebe und Gerechtigkeit legen. Der Pontifex unterstützt die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Am Montag wird er in Madrid Betroffene treffen, die Opfer sexualisierter Gewalt durch Geistliche wurden.

Im März hatten Spaniens Regierung und die katholische Kirche ein Abkommen zur Entschädigung von Missbrauchsopfern geschlossen. Eine Untersuchungskommission bezifferte die Zahl der Opfer seit 1940 auf mehr als 200.000. Papst Leo XIV. bleibt bis zum 12. Juni in Spanien. Weitere Stationen seiner Reise sind Barcelona und die Kanarischen Inseln





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