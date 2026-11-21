Papst Leo XIV. würdigt die Wiener Philharmoniker und Riccardo Muti für ihr musikalisches Erbe und die Friedensbotschaft vor dem Start des internationalen Sakralmusikfestivals in Rom.

Riccardo Muti und die Wiener Philharmoniker sind am Samstagvormittag von Papst Leo XIV. empfangen worden. Der Anlass für das Treffen ist die Teilnahme des Orchesters am internationalen Festival für sakrale Musik, das am Samstag beginnt. Muti wird die Wiener Philharmoniker bei dem Eröffnungskonzert am Samstag um 21 Uhr in der Papstbasilika St. Paul vor den Mauern dirigieren.

Wertschätzung für das europäische Musikerbe

Im Gespräch mit den Wiener Philharmonikern würdigte der Papst Wien als Stadt, "die wie kaum eine andere tief mit der Geschichte der europäischen Musik verbunden ist". "Die Namen Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Bruckner und viele andere erinnern uns an ein musikalisches Erbe, das Grenzen überwindet und zum gemeinsamen geistigen Besitz der Menschheit geworden ist", erklärte Leo XIV. Er betonte, dass die Wiener Philharmoniker in besonderer Weise Träger und Hüter dieses großartigen Erbes sind.

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Die Aufgabe des Orchesters sehe jedoch nicht bloß darin, die Meisterwerke vergangener Jahrhunderte lebendig bleiben zu lassen. Indem die Musiker diese Werke immer wieder neu zum Leben erwecken, ermöglichten sie auch den Menschen unserer Zeit, an diesem erhabenen Erlebnis der Schönheit teilzuhaben. Der Papst hob die Bedeutung der Musik hervor, die tiefere Dimensionen erschließe und über reine Technik hinausgehe.

Musik als Gleichnis für die Menschheitsfamilie

Wenn man ein Orchester betrachte, könne man darin ein schönes Gleichnis für die Menschheitsfamilie erkennen. Jedes Instrument habe seinen eigenen Klang, seine eigene besondere Ausdruckskraft und seine unverwechselbare Rolle. Keines könne das andere einfach ersetzen. Doch das musikalische Kunstwerk entstehe erst dann, wenn die vielen Stimmen eine gemeinsame Harmonie finden. Dies erfordere mehr als nur perfekte Technik. Es erfordere auch die Fähigkeit zuzuhören und den eigenen Beitrag demütig in den Dienst des Ganzen zu stellen.

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In einer Zeit, die von Kriegen und Konflikten, von Misstrauen und sozialen Spannungen geprägt ist, erinnere uns die Musik daran, dass die Menschen nicht dazu bestimmt sind, im konkurrierenden Gegeneinander zu verbleiben. Sie lehre uns, einander zuzuhören, aufeinander zu achten und gemeinsam nach einer harmonischen Ordnung zu streben, in der alle ihren Platz finden können. Musik sei dann eine Sprache, die Menschen verschiedener Nationen, Kulturen und Religionen erreicht und verbindet.

Programm und Besetzung des Eröffnungskonzerts

Für Muti und die Wiener Philharmoniker ist es eine Rückkehr zu jenem Festival, mit dem man eng verbunden ist. Muti steht hier erstmals seit 22 Jahren wieder am Dirigentenpult. Bereits 2004 hatte er dort die Wiener Philharmoniker dirigiert. Für das diesjährige Eröffnungskonzert haben Muti und das Orchester ein ausschließlich Mozart gewidmetes Programm zusammengestellt. Auf dem Spielplan stehen die feierliche Krönungsmesse KV 317 und das Werk "Ave verum corpus" KV 618.

Als Solisten treten die Sopranistin Rosa Feola, die Mezzosopranistin Nina van Essen, der Tenor Giovanni Sala und der österreichische Bass Alexander Grassauer auf. Begleitet werden sie vom Chor der Kathedrale von Siena "Guido Chigi Saracini" unter der Leitung von Lorenzo Donati. Die Musikkapelle der vatikanischen Gendarmerie wird unter der Leitung von Stefano Iannilli die päpstliche Hymne spielen.

Festivaldauer und historische Anlässe

Das Sakralmusikfestival findet nun bis 24. November in den wichtigsten Papstbasiliken und Kirchen Roms sowie im Vatikan statt. Zur Jubiläumsausgabe werden renommierte internationale Orchester, Solisten und Chöre erwartet. Veranstalter ist die Stiftung Pro Musica e Arte Sacra unter dem Vorsitz ihres Gründers Hans-Albert Courtial. Die diesjährige Ausgabe steht im Zeichen zweier Jubiläen: des 400. Jahrestags der Weihe des Petersdoms und des 800. Todestags des heiligen Franz von Assisi.

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Zugleich will das Festival mit Musik und sakraler Kunst ein Zeichen für den Frieden setzen. Die Stiftung unterstützt mit den Einnahmen und Spenden auch die Restaurierung sakraler Kunstwerke und historischer Kirchenräume. Wie der Friede ist auch wahre Kunst letztlich ein Geschenk, das es zu teilen gilt, um die Herzen zu verwandeln, so die Botschaft des Papstes an die Musiker.

Muti ist kürzlich mit den Wiener Philharmonikern von einer 17-tägigen Tournee durch Japan zurückgekehrt. Den Höhepunkt bildete Bruckners 8. Symphonie, die anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Suntory Hall in Tokio aufgeführt wurde, die eine Partnerschaft mit dem Wiener Musikverein verbindet. Diese Rückkehr unterstreicht die globale Bedeutung des Orchesters und seine enge Verbindung zu renommierten internationalen Musikfestivals.