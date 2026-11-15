Papst Leo XIV. besucht Zana: Ehrung der indigenen und afroperuanischen Gemeinschaft

Papst Leo XIV. würdigt während seines Besuchs in Zana das missionarische Erbe des heiligen Toribio de Mogrovejo und erkennt den Beitrag der Indigenen sowie Afroperuaner in Peru an.

Papst Leo XIV. hat am Samstagabend bei einem großen Gebetstreffen in der peruanischen Stadt Zana das missionarische Erbe des heiligen Toribio de Mogrovejo in den Mittelpunkt gerückt. Vor etwa 10.000 Gläubigen sprach sich der Oberhirte herzlich an die lokale Bevölkerung und würdigte dabei explizit die Geschichte und den Beitrag indigener sowie afroperuanischer Gemeinschaften in diesem Teil des Landes.

Gebetsveranstaltung im Wallfahrtsort Zana

Die Stadt Zana liegt rund 20 Kilometer südöstlich von Chiclayo und ist seit dem 16. Jahrhundert ein bedeutender Wallfahrtsort. In der vergangenen Woche stand das 300. Jubiläumsjahr zur Heiligsprechung von Toribio de Mogrovejo im Jahr 1726 im Fokus. Leo XIV. nutzte die Gelegenheit, um an die Lebensleistung des spanischen Missionars zu erinnern, der von 1538 bis 1606 lebte und entscheidend zur Verbreitung des Christentums in Südamerika beitrug. Bei der Veranstaltung betete die versammelte Gemeinschaft ein spezielles Gebet zu Ehren des heiligen Toribio.

Also read Papst Leo XIV. empfängt in Peru begeisternden Empfang wie ein Popstar

Dankbarkeit an Indigene und Afroperuaner

Leo XIV. wandte sich mit tiefen Worten an die 10.000 anwesenden Gläubigen. Er bekannte, die Menschen aus seiner früheren Zeit als Bischof von Chiclayo gut zu kennen und erinnerte sich daran, wie oft er die Anden-Distrikte Incahuasi und Kanaris besucht habe. In diesen Gebieten sind indigene Quechua-Gemeinschaften zu Hause. Der Papst zeigte sich dankbar für die Gastfreundschaft der Familien und die Hingabe lokaler Priester sowie Ordensleute. Er betonte, dass er oft gekommen sei, um das Evangelium zu verkünden, aber dank des Glaubens der Menschen mit einem besseren Verständnis davon zurückgekehrt sei.

Die Würdigung galt auch den Afroperuanern, die aus der Region Lambayeque angereist waren. In Peru stellen Indigene und Menschen mit afrikanischen Wurzeln mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Leo XIV. sprach das schwere Kapitel der Kolonialgeschichte an. Ab dem 16. Jahrhundert brachten spanische Kolonialherren tausende Afrikaner als Sklaven an die Pazifikküste, um sie für den Zuckerrohranbau auszubeuten. Der Papst erinnerte an das große Leid und die Demütigungen, denen diese Generationen ausgesetzt waren, die aus ihrer Heimat verschleppt wurden.

Advertisement

Erinnerung an heiligen Martin von Porres

Dennoch dankte der Oberhirte der afroperuanischen Gemeinschaft ausdrücklich für ihren wertvollen Beitrag zum Leben der Kirche. Leo XIV. zitierte die Worte des heiligen Martin von Porres, dem der heilige Toribio selbst die Firmung gespendet hat. Er erinnerte die Gemeinschaft an die Liebe Gottes und ermutigte sie, auf dem Weg der Heiligkeit beständig weiterzugehen. Der Papst sagte wörtlich, er habe die Freude gehabt, den Glauben, die Traditionen und die Liebe kennenzulernen, mit der die Erinnerung an die Vorfahren bewahrt werde. Er betonte, dass dieser Glaube und diese Traditionen die Kirche lebendig erhalten.

Robert Francis Prevost, der bis 2023 noch Bischof in Chiclayo war, kannte die Realität der Region gut. Er hatte in Peru bereits ab Mitte der 1980er-Jahre als Missionar gearbeitet. Er schloss die Menschen, die unter Kriminalität und Diskriminierung leiden, in sein Gebet mit ein. Leo XIV. betonte, dass er sie alle einschließe und den Herrn bitte, Frieden zu schenken, den die Menschen so sehr brauchen. Er appellierte daran, einig zu bleiben, füreinander zu sorgen und sich niemals an das Leid anderer zu gewöhnen.

Soziale Probleme und Zukunftsaussichten

Neben den historischen und religiösen Aspekten thematisierte Leo XIV. auch aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. Viele Familien litten unter Kriminalität, Erpressung und Unsicherheit. Besonders entlegene Andengebiete fern der Küste leiden seit Jahren unter struktureller Vernachlässigung und Perspektivlosigkeit. Dies habe in den letzten Jahren zu einem messbaren Anstieg der Kriminalität beigetragen. Der Papst schmerze der Gedanke an diejenigen, die in Angst leben oder deren ehrlich erarbeiteten Ertrag bedroht werde.

Der Anlass bot zudem Raum für emotionale Begegnungen. Kinder umringten den Papst bei der Feier und umarmten ihn. Die bunte Veranstaltung wurde durch Tänze und einen Jugendchor aufgelockert. Leo XIV. rief die Priester zu einem aktiven Gebetsleben und zur Nähe zu den Menschen auf. Eltern und Großeltern sollten den Glauben an jüngere Generationen weitergeben, während die Jugend ermutigt wurde, ihrem Herzen für Gott zu öffnen und ihrer Berufung zu folgen.