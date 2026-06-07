Papst Leo XIV. beginnt Spanienbesuch in Madrid mit großer Fronleichnamsprozession

Papst Leo XIV. ist zu einem einwöchigen Besuch in Spanien eingetroffen, der mit einer Messe und Prozession auf dem Cibeles-Platz in Madrid begann. Die katholische Kirche hofft, durch den Besuch dem Rückgang der Gläubigen entgegenzuwirken.

Papst Leo XIV. besucht Spanien im Rahmen einer frommen Reise durch das Land. Die Reise begann mit einem Gottesdienst und einer Fronleichnam sprozession auf dem zentralen Cibeles-Platz in Madrid , wo sich Gläubige versammelten.

Der Papst war am Vortag von König Felipe VI. und Königin Letizia empfangen worden. Die königliche Familie nahm auch an der Messe auf der Plaza de Cibeles teil, die sich neben dem Madrider Rathaus befindet. Nach Madrid reist der Papst weiter nach Barcelona und auf die Kanarischen Inseln, um seine einwöchige Reise durch Spanien zu vollenden. Spanien war historisch eine starke Bastion des Katholizismus in Europa, doch die Zahl der Gläubigen ist in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen.

Laut einer aktuellen Umfrage bezeichnen sich 53 Prozent der Spanier als katholisch, was etwa 20 Prozentpunkte weniger ist als noch vor 15 Jahren. Nur 16 Prozent der Spanier halten sich für praktizierende Katholiken, die regelmäßig die Kirche besuchen und Sakramente empfangen. Dieser Rückgang des religiösen Lebens stellt die spanische Kirche vor große Herausforderungen. Die katholische Kirche Spaniens hofft jedoch, dass der Besuch von Papst Leo XIV. zu einer Wiederbelebung des Glaubens führen wird.

Solche hohen kirchlichen Besuche dienen oft als Katalysator, um das Interesse an spirituellen Fragen zu stärken und Menschen wieder in die Kirchen zu bringen. Die Großveranstaltung auf dem Cibeles-Platz war ein sichtbares Zeichen für die fortbestehende Präsenz des Katholizismus im öffentlichen Leben, auch wenn die regelmäßige Teilnahme zurückgegangen ist. Der Papstbesuch wird daher als Chance gesehen, die Botschaft des Glaubens in einer sich säkularisierenden Gesellschaft neu zu vermitteln





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