Papst Leo XIV. kehrt nach elf Tagen nach Rom zurück. Seine Reise nach Uruguay, Argentinien und Peru stand im Zeichen christlicher Werte und sozialer Gerechtigkeit.

Papst Leo XIV. hat seine elftägige Reise durch Südamerika beendet und ist heute nach Rom zurückgekehrt. Die Pilgerfahrt war die längste seines Pontifikats und fand nur einen Monat nach einer schweren Lungenoperation statt, was im Zeitplan regelmäßig notwendige Erholungspausen erforderte. Das Publikum dieser historischen Tour belief sich auf viele Millionen Menschen, die den Papst auf seinen Stationen in Uruguay, Argentinien und Peru empfangen haben. Die Reise diente nicht nur der spirituellen Stärkung der Gläubigen, sondern setzte auch deutliche politische und gesellschaftliche Signale in den drei besuchten Ländern.

Reiseverlauf und gesundheitliche Belastungen

Die itinerary der Tour umfasste drei sehr unterschiedliche Nationen mit jeweils eigenen geopolitischen und sozialen Charakteristika. Eine besondere Herausforderung stellte der Aufenthalt in Cusco in Peru dar, das auf einer Höhe von 3500 Metern liegt. Diese extremen Höhenbedingungen können selbst gesunden und jüngeren Besuchern erhebliche körperliche Beschwerden bereiten, was die physische Anstrengung für den Papst zusätzlich steigerte. Trotz der jüngsten medizinischen Interventionen führte Leo XIV. das Programm mit großer Disziplin durch, um seine Botschaft der Frohen Botschaft an die Bevölkerung zu tragen. Die Entscheidung für diese drei Länder war sorgfältig abgewogen, um verschiedene Facetten der globalen katholischen Gemeinschaft und deren Herausforderungen abzudecken.

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Stationen in säkulären und reformorientierten Ländern

Bei seiner ersten Station in Uruguay erlebte der Papst die kühle Distanz eines stark säkularen Staates, der einen antikatholisch unterfütterten Laizismus zur Staatsdoktrin erhoben hat. Nur ein Drittel der uruguayischen Bevölkerung bezeichnet sich als katholisch, was sich in einer eher bescheidenen Beteiligung an den Gottesdiensten widerspiegelte. Medien vor Ort berichteten von einer auffällig geringen Frömmigkeit in der Bevölkerung. Der amtierende Staatspräsident sowie seine Vorgänger begrüßten den Papst freundlich, jedoch ohne die üblichen protokollarischen Formalitäten, die man einem Staatsoberhaupt normalerweise zollt. Stattdessen hoben beide Seiten in abgestimmten Reden den großen karitativen und sozialen Beitrag der Kirche zum Gemeinwesen hervor. Leo XIV. begründete den Besuch einfach damit, dass er dorthin gehe, um seine Botschaft zu verkünden. Ein früherer konservativer Präsidentschaftskandidat bewertete die Visiten jedoch positiv und bezeichnete sie als Balsam für die Seele des Landes.

Politische Erwartungen in Argentinien

In Argentinien wurde die Reise des Papstes zu einer Projektionsfläche für mannigfaltige Erwartungen, da die dysfunktionale Politik des Landes viele Hoffnungen nicht erfüllen konnte. Es handelte sich auch um eine posthume Geste an seinen Vorgänger Franziskus, der sein Heimatland gerne besucht hätte, aber den politischen Implikationen und unangenehmen Erinnerungen aus dem Weg gehen wollte. Der argentinische Präsident Javier Milei empfing den Papst in ungewöhnlicher Schlichtheit und bat ihn schlicht: Bitte beten Sie für Argentinien. Geschätzte sechs Millionen Menschen nahmen an den Gottesdiensten mit Leo XIV. teil. Einflussreiche Leitartikler bezeichneten den Pontifex als diskreten und paradoxerweise magnetischen Führer, während die linke Presse ihn vor allem als Kronzeugen gegen die radikale, aber erfolgreiche Reformpolitik von Javier Milei nutzte.

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Soziallehre und wirtschaftliche Freiheit

In einer Rede vor dem großen argentinischen Publikum legte Leo XIV. seine Sicht von Wirtschaft und Sozialem dar, wobei er mehrfach den Gemeinplatz verwendete, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht der Mensch für die Wirtschaft. Er nahm wiederholt Anleihen bei seinem Vorgänger und verwendete für die Beziehung von Arbeit und Kapital den Begriff soziale Freundschaft. Damit könnte er die europäische Sozialpartnerschaft gemeint haben. Leo anerkennt explizit die Rolle des Unternehmers, der oft sein eigenes Vermögen aufs Spiel setzt, um Arbeitsplätze zu schaffen und Wohlstand zu erzeugen. Er warnt jedoch vor Habgier, die Gewinne der persönlichen Bereicherung dient, und beklagt die Arbeitslosigkeit, ohne den Begriff der Subsidiarität direkt zu nennen. Nach diesem Prinzip sollte der Staat nur Aufgaben übernehmen, die untergeordnete Zusammenschlüsse nicht erfüllen können.

Kritik an kirchlicher Doktrin und Reformen

Die Kathpresse merkt an, dass die Reformen von Milei zwar wirtschaftliche Erfolge zeitigen, aber teils im Widerspruch zu Grundsätzen der katholischen Soziallehre stehen. Diese Diskrepanz wirft die Frage auf, ob eine kirchliche Doktrin ausreichende Kriterien für erfolgreiches Wirtschaften und finanzpolitische Stabilität bietet, die Voraussetzungen für die Leistungen des Sozialstaats sind. Die Haltung des Papstes spiegelt eine Spannung wider zwischen traditioneller Lehre und modernen ökonomischen Realitäten. Während er die Unternehmerlobt, kritisiert er gleichzeitig die Mechanismen, die zu Ungleichheit führen. Diese Nuancen zeigen, dass die Lehre des Papstes komplex ist und nicht einfach in lineare politische Kategorien passt. Die Debatte darüber, wie soziale Gerechtigkeit in einer kapitalistischen Marktwirtschaft erreicht werden kann, wird dadurch weiter angeheizt.