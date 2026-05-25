Papst Leo verfasst Enzyklika Magnifica Humanitas – KI im Fokus ethischer Verantwortung

Die neue Enzyklika Magnifica Humanitas des Papstes thematisiert die Risiken von Künstlicher Intelligenz für Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit, kritisiert Ausbeutung in globalen Datenketten und fordert klare ethische Kontrollen.

In einem umfassenden Dokument von mehr als hundert Seiten, das den ehrwürdigen Titel Magnifica Humanitas trägt, widmet sich der Vatikan dem hochaktuellen Thema Künstliche Intelligenz .

Die Enzyklika, die zugleich die erste offizielle Regierungs­erklärung des neuen Pontifikats darstellt, wurde vom Papst persönlich in einer feierlichen Zeremonie im Vatikan vorgestellt – ein Vorgang, der laut kirchlicher Angabe bislang einzigartig war. Leo, der im Mai letzten Jahres das Staatsoberhaupt von rund 1,4 Milliarden Katholiken übernahm, hat sich in den vergangenen Monaten wiederholt zu den Chancen und Gefahren der KI geäußert.

In der neuen Schrift wird betont, dass die digitale Wirtschaft und der ungebremste Einsatz von KI erhebliche Bedrohungen für die Menschenwürde und für soziale Gerechtigkeit bergen. Unter dem Leitgedanken, dass nichts in der Welt der KI immateriell oder magisch sei, weist die Enzyklika darauf hin, dass jede digitale Leistung auf einer kaum sichtbaren Kette von Ausbeutung und Abhängigkeit beruht, die Millionen von Menschen in den Hintergrund drängt.

Ein zentrales Anliegen des Papstes ist die kritische Analyse der globalen Liefer‑ und Datenketten, die oft durch gering bezahlte Datenarbeit und gefährliche Rohstoffgewinnung gekennzeichnet sind. So wird eindringlich darauf hingewiesen, dass Körper verletzt, verstümmelt und verbraucht werden, um den ununterbrochenen Daten­fluss zu sichern. Der Text spricht auch von einem digitalen Menschenhandel, bei dem Menschen zu reinen „Daten“ und „Paketen“ degradiert werden.

Gleichzeitig wird eine klare Trennung zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz gezogen: Während KI Sprache, Verhalten und Beurteilungen imitieren könne, fehlt ihr jedes Bewusstsein, moralisches Gewissen sowie das Verständnis für Liebe, Arbeit, Freundschaft und Verantwortung. Jede KI trifft implizite Entscheidungen darüber, was gemessen, ignoriert oder bewertet wird, und somit trägt sie eine moralische Last, die nicht ignoriert werden darf.

Der Papst fordert deshalb unmissverständlich mehr Verantwortung und strengere Kontrollen bei der Entwicklung und Anwendung von KI‑Systemen, um das Gemeinwohl und die unveräußerliche Menschenwürde zu schützen. Er warnt zugleich vor einer Resignation angesichts globaler Herausforderungen und betont, dass jeder – selbst jene mit scheinbar wenig Einfluss – Verantwortung trägt. Entscheidend sei, ob die Logik der Gewalt – etwa durch Gleichgültigkeit oder Hass – gestärkt oder die Logik des Friedens gefördert wird.

Internationale Organisationen und diplomatische Wege werden als zentrale Instrumente zur Konfliktlösung hervorgehoben. Bei der Vorstellung der Enzyklika waren neben hochrangigen Kardinälen und Theologen auch Chris Olah, Mitgründer des KI‑Unternehmens Anthropic, anwesend – ein Novum, das die Brücke zwischen kirchlicher Lehre und moderner Technologie schlägt. Anthropic, mit Sitz in San Francisco, befindet sich im Konflikt mit der US‑Regierung unter Präsident Donald Trump, da das Unternehmen seine KI‑Modelle weder in autonomen Waffensystemen noch zur Überwachung der Zivilbevölkerung bereitstellen will.

Trump hat sowohl Anthropic als auch den Papst mehrfach kritisiert, was die Debatte um ethische Rahmenbedingungen für KI weiter anheizt





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