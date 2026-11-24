Das persönliche Tagebuch von Papst Franziskus enthüllt drei konkrete Begegnungen mit dem Teufel. Kardinal Fernández analysiert die innere Krise und die Versuchung zur Machtmissbrauch.

Das vor kurzem veröffentlichte persönliche Tagebuch von Jorge Bergoglio, bekannt als Papst Franziskus, enthüllt bis dato unbekannte Details über drei direkte Begegnungen des verstorbenen Kirchenoberhaupts mit dem Teufel. Auf Seite 52 dieses Dokuments, das von seinem engen Vertrauten Kardinal Fernando ediert wurde, beschreibt der Pontifex diese mystischen Erfahrungen mit einer fast körperlichen Präsenz, die Schaudern auslöst und tief in seine innere Verfassung eintaucht.

Körperliche Beschreibung des Satan

Bergoglio charakterisiert den Satan mit präzisen, fast beängstigenden Details in seinen Aufzeichnungen. Er schildert Augen, die den Glanz des Feuers besitzen, wobei diese Blicke sowohl bedrohlich als auch verführerisch wirken sollen. Die Stimme des Widersachers wird als kraftvoll röchelnd beschrieben, was eine intensive, fast greifbare Atmosphäre schafft.

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Neben den visuellen und auditiven Eindrücken hebt Bergoglio eine faszinierende Präsenz hervor, die die Neugier stark anstachelte. Diese Beschreibung ist so konkret, dass sie beim Lesen beim Leser ein Gefühl des Entsetzens oder der Faszination auslöst. Es handelt sich hier nicht um eine vage metaphorische Rede, sondern um eine detaillierte Darstellung einer spirituellen Konfrontation.

Interner Konflikt und Machtperspektiven

Kardinal Fernando, der als Präfekt des Dikasteriums für die Glaubenslehre eine zentrale Rolle im Vatikan innehat, ist von den Einträgen überrascht. Der Kardinal traf den Papst während dessen Lebenszeit mindestens einmal pro Woche zum Abendessen, oft in rein privaten Gesprächen, doch diese tiefe innere Krise blieb vor allen geheim, selbst vor diesem engen Vertrauten verborgen.

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Die Krise, die Bergoglio zwischen 2021 und 2022 durchlebte, wird als eine intensive spirituelle Prüfung gedeutet. Fernando betonte im Interview mit dem Corriere della Sera, dass es sich bei der Versuchung nicht um hedonistische oder sexuelle Verlockungen handelte. Im Gegenteil, Franziskus sei als höchst enthaltsamer Mensch bekannt gewesen, der sein Leben lang keinen Urlaub nahm und sich nicht einmal ein Gelato gönnte.

Teufel und Machtmissbrauch

Stattdessen ging es um die Versuchung, die eigene Macht falsch zu nutzen, insbesondere im Kontext internationaler Beziehungen und Weltpolitik. Der Leibhaftige soll dem Pontifex im Jahr 2021 höhnisch verkündet haben, er habe nun alles erreicht, was er wollte. Diese Aussage deutet auf eine Verführung hin, andere Menschen als Marionetten zu behandeln und sie für eigene Ziele einzusetzen.

Dadurch würden andere Menschen leiden, so die Deutung Kardinals Fernando. Bergoglio sah sich dieserList und Dreistigkeit ausgesetzt und fühlte sich bereits an den Pforten der Hölle stehen. Die Visionen dienten dazu, diese Gefahr der Machtmissbrauchs zu erkennen und sich spirituell dagegen zu wehren, was zu einer fundamentalen inneren Neuausrichtung führte.

Selbstreflexion und religiöser Kontext

Zur Bewältigung dieser inneren Not wählte Bergoglio eiliges Rosenkranz-Beten und die schonungslose Selbstkritik im Tagebuch als Mittel der Reinigung. Ein Eintrag aus Ende 2022 offenbart eine radikale Ehrlichkeit: Jorge wird darin als arrogant, zynisch und selbstbelügend beschrieben. Diese Selbstanalyse zeigt einen nach innen gekehrten Mystiker, der vor dem Hintergrund einer tiefen spirituellen Krise stand.

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Der Glaube an einen real existierenden Satan ist kein modernes Phänomen, sondern hat tiefe Wurzeln in der christlichen Theologie. Sogar der intellektuell geprägte Papst Benedikt XVI. stellte diese Lehre nicht infrage, und Johannes Paul II. bestätigte mehrfach die reale Existenz eines vollendet bösen Geistwesens. Der Teufel erscheint zwanzigmal im Katechismus, obwohl es kein dogmatisches Pflichtgefühl für Katholiken gibt, an ihn zu glauben.

Theologische Einordnung des Bösen

Die philosophische Einordnung des Bösen wurde historisch von Denkern wie Augustinus und Thomas von Aquin geprägt. Das Böse wird dabei nicht als eigenständige Substanz, sondern als Mangel an Gutem definiert. Im Gegensatz zu dualistischen Glaubenslehren, die von zwei gleich starken Kräften ausgehen, bleibt Gott der alleinige Schöpfer dessen, was ursprünglich gut ist.

Ein gefallener Engel, so die Lehre, hat sich zwar von Gott abgewandt, behält jedoch seine natürlichen Gaben bei. Der entscheidende Unterschied zu menschlichen Sündern liegt darin, dass sich ein Dämon nach Thomas von Aquin im Bösen verhärtet und keine Umkehr mehr vollziehen kann. Dies unterstreicht die Schwere der Versuchungen, denen sich Bergoglio gegenübersah.