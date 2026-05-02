Papa-Depression und Daddy Walks: Wenn Väter sich austauschen

Der Artikel beleuchtet das Thema Papa-Depression, das oft tabuisiert wird, und stellt die 'Daddy Walks' als eine Möglichkeit zur Unterstützung und zum Austausch für junge Väter vor. Die Initiative, die aus Großbritannien stammt, findet nun auch in Deutschland Anklang.

Der plötzliche Übergang in die Vaterrolle verändert das Leben grundlegend. Schlafmangel, die immense Verantwortung für ein neues Leben und ein komplett veränderter Alltag sind die unmittelbaren Folgen.

Ein Aspekt, der jedoch oft im Verborgenen bleibt und viel zu selten thematisiert wird, ist die sogenannte Papa-Depression – ein Leiden, das lange Zeit tabuisiert war und daher häufig unerkannt bleibt. Die psychische Gesundheit von Vätern nach der Geburt eines Kindes verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit, da der Übergang zur Elternschaft ein tiefgreifendes und oft überwältigendes Lebensereignis darstellt. Studien belegen, dass diese Übergangsphase häufig mit Gefühlen der Einsamkeit und Überforderung einhergeht.

Psychologin Simona Palm erklärt gegenüber '20 Minuten', dass es in dieser Zeit entscheidend ist, sich auf die neuen Herausforderungen und Anforderungen einzulassen. Die eingeschränkte Mobilität, die Reduzierung der persönlichen Energie und der Zeitmangel führen oft zu einem Rückgang des sozialen Austauschs – sowohl innerhalb der Partnerschaft als auch im Freundeskreis. Diese Isolation kann sich negativ auf das psychische Wohlbefinden des Vaters auswirken und das Risiko einer Depression erhöhen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Erwartungen an Väter sich wandeln und dass es in Ordnung ist, sich überfordert zu fühlen und Hilfe zu suchen. Die traditionelle Vorstellung vom starken, unerschütterlichen Vater muss hinterfragt werden, um Raum für Ehrlichkeit und Offenheit zu schaffen. Als Antwort auf diese Herausforderungen und die wachsende Erkenntnis über die Bedürfnisse von jungen Vätern hat sich in den späten 2010er-Jahren in Großbritannien ein neuer Trend entwickelt: die sogenannten 'Daddy Walks'.

Ursprünglich begannen Väter, sich regelmäßig zu treffen, um gemeinsam mit ihren Kinderwagen spazieren zu gehen und offen über ihre Erfahrungen im Alltag zu sprechen. Diese informellen Treffen boten eine Plattform für den Austausch von Sorgen, Ängsten und Freuden, die mit der Vaterschaft verbunden sind. Schnell wurde deutlich, dass der Austausch mit Gleichgesinnten eine enorme entlastende Wirkung hat und das Gefühl der Isolation verringern kann.

Aus diesen spontanen Treffen haben sich inzwischen in mehreren Städten feste Gruppen etabliert, beispielsweise in London, Manchester und sogar in Los Angeles in den USA. Die 'Daddy Walks' sind nicht nur eine Möglichkeit, sich auszutauschen, sondern auch, neue Freundschaften zu schließen und ein unterstützendes Netzwerk aufzubauen. Die gemeinsame Aktivität des Spazierengehens fördert zudem die körperliche Gesundheit und bietet eine willkommene Abwechslung vom Alltag mit Baby.

Es ist ein Raum, in dem Väter authentisch sein können, ohne Angst vor Verurteilung oder Missverständnissen. Auch in Deutschland hat dieser positive Trend inzwischen Fuß gefasst, wie der Aufruf zu einem 'DADDY WALK' in Düsseldorf zeigt. Diese Initiativen entstehen in der Regel nicht durch die Arbeit von etablierten Organisationen, sondern durch das Engagement von ganz normalen Vätern, die selbst die isolierende Erfahrung der ersten Zeit mit Baby gemacht haben.

Sie möchten anderen Vätern eine ähnliche Möglichkeit bieten, sich auszutauschen, Unterstützung zu finden und das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein. Die 'Daddy Walks' sind ein Zeichen dafür, dass sich die Wahrnehmung von Vaterschaft verändert und dass die psychische Gesundheit von Vätern zunehmend in den Fokus rückt. Es ist ein wichtiger Schritt, um das Stigma rund um das Thema Papa-Depression abzubauen und Väter zu ermutigen, offen über ihre Gefühle zu sprechen und sich bei Bedarf professionelle Hilfe zu suchen.

Die Bewegung zeigt, dass Väter nicht nur für die finanzielle und praktische Versorgung der Familie verantwortlich sind, sondern auch emotionale Bedürfnisse haben und Unterstützung benötigen. Die 'Daddy Walks' sind somit ein wertvolles Instrument zur Förderung des Wohlbefindens von Vätern und zur Stärkung der Familienbande. Sie bieten einen Raum für Gemeinschaft, Austausch und gegenseitige Unterstützung, der in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger wird





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