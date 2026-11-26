Der Maschinenbauer Pankl verschiebt die Motorenfertigung in die Slowakei. Grund sind strenge österreichische Exportgesetze für Dual-Use-Güter. Dies gefährdet 300 Arbeitsplätze.

Die Pankl Group verlagert die Produktion von Dual-Use-Motoren von Österreich in die Slowakei. Firmenchef Wolfgang Plasser begründet diesen Schritt mit den strengen österreichischen Exportgesetzen für Rüstungs- und Dual-Use-Güter. Dadurch entstehen im östlichen Nachbarland nun 200 bis 300 neue Arbeitsplätze.

Strenge Exportgesetze als Hauptursache

Österreich gilt als neutrales Land mit rigorosen Regeln für den Export sensibler Güter. Diese Vorschriften standen kürzlich in der öffentlichen Debatte. Plasser erklärt der "Presse", dass angekündigte oder angedachte Änderungen zur Vereinfachung dieser Exporte nicht ausreichen. Aufgrund der aktuellen Rechtslage sei es für ihn klar, dass er seine Dual-Use-Motoren nicht mehr im Inland produzieren könne.

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Kostenvorteile und deutsche Aufträge

Neben den regulatorischen Hürden spielen auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Die Arbeitskosten in der Slowakei sind niedriger als in Österreich. Der Auftrag eines deutschen Drohnenherstellers wird nun von einer slowakischen Pankl-Tochter abgewickelt. Anfang 2027 sollen die ersten Aggregate ausgeliefert werden. Im späteren Vollausbau seien zehntausende Motoren jährlich möglich.

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Kritik an Standortpolitik und Jobverlusten

Die Entscheidung stößt auf breite Kritik. Das heimische Wirtschaftsministerium bedauert die Entscheidung von Pankl. Ein Nutzer aus der Region 4592 übt scharfe Kritik an der Standortpolitik. Er wirft dem Betrieb vor, Arbeitsplätze zu vernachlässigen. Der Kommentar nennt eine Region mit schwacher Struktur und fehlende Perspektiven für die lokale Bevölkerung.

Zukünftige Perspektiven und wirtschaftliche Folgen

Die Verlagerung hat konkrete Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft. Während die Slowakei von 200 bis 300 neuen Jobs profitiert, bleiben die Jobs in Österreich gefährdet. Die deutsche Nachfrage nach Drohnenkomponenten wächst. Pankl nutzt diese Chance, um im Ausland zu skalieren. Die strategische Ausrichtung ändert sich zugunsten des Auslandsmarktes.