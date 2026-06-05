Palermo: Plakate gegen Promi-Hochzeit von Dua Lipa und Ansel Elgort

In Palermo wird gegen die Feierlichkeiten der Hochzeit von Dua Lipa und Ansel Elgort protestiert. Die Sängerin und der Schauspieler sind in einem Luxushotel untergebracht.

In der Inselhauptstadt Palermo wird mit Plakaten gegen die Feierlichkeiten der Hochzeit von Dua Lipa und Ansel Elgort protestiert. Die Sängerin und der Schauspieler sind in einem Luxushotel untergebracht.

Die Plakate und Aufkleber gegen den Promi-Auflauf hängen an verschiedenen Orten der Stadt. Zu lesen sind auch Sprüche wie 'Palermo ist nicht zu vermieten' oder 'Unsere Piazza ist nicht Euer Wohnzimmer'. Hinter den Protesten steht eine Bürgerinitiative namens Apro Palermo, die sich auch gegen Massentourismus wendet. Die 630.000-Einwohner-Stadt Palermo ist bislang noch nicht für Promi-Hochzeiten bekannt - anders als zum Beispiel Venedig.

Das Paar wurde bereits auf der Terrasse des Fünf-Sterne-Hotels 'Villa Igiea' gesichtet, wo die beiden eine mehr als 100 Quadratmeter große Suite bezogen haben sollen. Die auf drei Tage geplanten Feiern sollen nach Zeitungsberichten an verschiedenen Orten in Palermo sowie der Nachbarstadt Bagheria stattfinden. Alles in allem würden etwa 100.000 Besucher erwartet, hieß es. Offiziell gibt es keinerlei Programm.

Erwartet werden Weltstars wie Elton John, Madonna, Rolling-Stones-Legende Mick Jagger und Kult-Regisseur Pedro Almodóvar. Zahlreiche Prominente werden Medienberichten zufolge mit Privatjets auf Sizilien erwartet. Bereits am Freitag veranstaltete das Paar eine Cocktailparty im Palazzo Valguarnera Gangi. Superstars wie Charli XCX und Mark Ronson wurden dort dabei gesehen, wie sie mit dem Hochzeitspaar anstießen.

Berichten zufolge soll das Paar über 10.000 Euro bezahlt haben, um den Veranstaltungsort für den Empfang exklusiv zu mieten. Die italienische Wirtschaftszeitung 'Il Sole 24 Ore' schätzt die Kosten der Party auf insgesamt etwa vier Millionen Euro. Nach Informationen aus Italien soll die Sängerin während des dreitägigen Festes 26 verschiedene Kleider tragen - und zwar von Modehäusern wie Versace und Schiaparelli. Dua Lipa und Ansel Elgort sind seit Januar 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatten sie ihre Verlobung bekanntgegeben





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