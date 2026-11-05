Palantir-Gründer Thiel verlässt Kalifornien vor Milliardärsteuer-Abstimmung

Peter Thiel und andere Milliardäre verlassen Kalifornien vor der Vermögenssteuer-Abstimmung. Die Abwanderung führt zu hohen Steuerausfällen für den Staat, ähnlich wie in Österreich bei der Flugticketabgabe.

Der Milliardär und Palantir -Gründer Peter Thiel hat den US-Bundesstaat Kalifornien verlassen, kurz bevor die dortige Bevölkerung über eine umstrittene Milliardärsteuer abstimmen sollte. Thiel ist dabei nicht der Einzige, der vor der geplanten Abgabe fliehen wollte; auch Sergey Brin von Google hat seinen Wohnsitz verlegt. Diese massive Abwanderung reicher Privatpersonen vor der Abstimmung hat dem kalifornischen Staat erhebliche finanzielle Schäden zugefügt, die weit über die ursprünglichen Befürchtungen der Politik hinausgehen.

Gescheiterte Abstimmung und steuerliche Folgen

Die beabsichtigte Volksabstimmung über eine einmalige Vermögensabgabe in Höhe von fünf Prozent auf alle Nettovermögen, die eine Milliarde Dollar übersteigen, ist in dieser Woche gescheitert. Dennoch hat der politische Vorstoß bereits einen beträchtlichen Schaden hinterlassen. Viele potenziell Betroffene haben die kalifornische Jurisdiktion bereits im Vorfeld der Abstimmung verlassen, was dazu führt, dass allein die Diskussion um die sogenannte "Billionaires Tax" dem Staat mehrere Milliarden Dollar an jährlichen Steuerausfällen beschert. Die wirtschaftlichen Implikationen solcher unzureichend durchdachter Steuerpläne auf die Attraktivität eines Wirtschaftsstandorts sind gravierend und zeigen, dass sich die Idee nicht nur auf Kalifornien beschränkt.

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Aktuelle Entwicklungen in der österreichischen Steuerpolitik

In Österreich verfolgen Vermögenssteuer-Interessenten, die überwiegend vom AK-gesponserten Momentum Institut unterstützt werden, das kalifornische Experiment mit großem Interesse. Das Institut hat erneut auf Basis von Milchmädchenrechnungen eine einmalige fünfprozentige Vermögensabgabe auf Nettovermögen von mehr als einer Milliarde Euro kalkuliert. Dabei kam man zu dem Schluss, dass dies grob geschätzt 9,8 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen würde. Diese Summe würde ausreichen, um das Budgetdefizit für ein halbes Jahr zu finanzieren, während die Mehrheit der Milliardäre ihren Status behalten würde. Die negativen Effekte dieser Planung wurden jedoch bewusst ausgeblendet und nicht in die Berechnungen einbezogen.

Forschungsergebnisse zu kalifornischen Einnahmeausfällen

Wissenschaftler wie Benjamin Jaros und Joshua Rauh haben im Auftrag des amerikanischen National Bureau of Economic Research ein Working Paper veröffentlicht, das das wahre Bild der kalifornischen Steuerdebatte aufzeigt. Die Proponenten der "Billionaires Tax" hatten ursprünglich Einnahmen in Höhe von 100 Milliarden Dollar kalkuliert. Tatsächlich hatte sich jedoch bereits ein Drittel der Besteuerungsbasis vor der Abstimmung aus Kalifornien zurückgezogen. Zu den Abgewanderten gehörten neben Peter Thiel auch Sergey Brin, der Gründer von Google. Da die Steuer rückwirkend geplant war und Exit-Tax-Klauseln vorgesehen gewesen wären, hätten auch Personen wie Elon Musk, der zuvor nach Texas gezogen war, möglicherweise noch zur Kasse gebeten werden können.

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Dauerhafte Verluste durch wegfallende Einkommensteuer

Was Kalifornien jedoch dauerhaft verliert, sind die laufenden Einkommensteuereinnahmen der Steuerflüchtlinge. Diese belaufen sich auf bis zu 5,8 Milliarden Dollar pro Jahr und tendieren naturgemäß nach oben. Mittelfristig übersteigt der Einnahmenausfall durch permanent verlorene Steuern die einmaligen Einnahmen aus der Steuer deutlich. Jaros und Rauh kommen in ihren Szenarien auf einen negativen Effekt von bis zu 38,9 Milliarden Dollar. Nach der gescheiterten Abstimmung bleiben die erwarteten 100 Milliarden Dollar einmaliger Steuereinnahmen aus, während der Milliardenverlust aus der wegfallenden Einkommensteuer bestehen bleibt.

Vergleich mit der österreichischen Flugticketabgabe

Ein ähnliches Phänomen lässt sich in Österreich beobachten, wo die Flugticketabgabe dem Staat bis zu 180 Millionen Euro einbringen sollte. Diese Abgabe hat unangenehme Auswirkungen gezeigt: Sie war ein wesentlicher Grund dafür, dass Fluggesellschaften wie Ryanair und Wizz aus Wien abgewandert sind. Zudem erhält die AUA auf absehbare Zeit keine neuen Langstreckenjets mehr. Der Flughafen Wien leidet derzeit unter einer Passagierflaute, während der benachbarte Airport Bratislava boomt. Dies hat dazu geführt, dass der Bundeskanzler eine Reduktion der Flugticketsteuer um ein Drittel ankündigte. Die erwarteten Steuereinnahmen schmelzen dahin, während der nicht einkalkulierte Steuerausfall durch Abwanderung und die Standortverschlechterung bestehen bleiben. Der Klimaeffekt ist dabei neutral, da es dem Klima egal ist, ob ein Flugzeug von Wien oder Bratislava startet. Es handelt sich hier primär um die Standortschädlichkeit undurchdachter Steuerpolitik.