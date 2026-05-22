EinDeal zwischen dem US-Technologieunternehmen Palantir und der Londoner Metropolitan Police ist nach einem Veto des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan geplatzt. Die Polizei habe keine Beschaffungsstrategie zur Genehmigung vorgelegt, was einen "klaren und schwerwiegenden Verstoß" gegen die Verfahrensregeln darstelle. Palantir sei der einzige Anbieter gewesen, den die Met Police ernsthaft in Betracht getötet habe, so die Erinnerung des Büros des Bürgermeisters für den Bereich Polizei und Kriminalität. Beide Seiten kritisierten die Entscheidung. Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militärinformationen analysiert werden. Angesichts der Spannungen im transatlantischen Verhältnis wächst unter IT-Fachleuten die Sorge, dass politischer Druck eines Tage… Gespeichert unter 'Palantir'-Deal platzt in London; Kritik von Polizei, von Palantir und von Bürgermeister Khan

Ein 50 Millionen Pfund (rund 57 Millionen Euro) schwerer Deal zwischen dem US-Technologieunternehmen Palantir und der Londoner Metropolitan Police ist nach einem Veto des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan geplatzt.

Die Polizei habe keine Beschaffungsstrategie zur Genehmigung vorgelegt, was einen "klaren und schwerwiegenden Verstoß" gegen die Verfahrensregeln darstelle. Palantir sei der einzige Anbieter gewesen, den die Met Police ernsthaft in Betracht gezogen habe, so die Erinnerung des Büros des Bürgermeisters für den Bereich Polizei und Kriminalität. Beide Seiten kritisierten die Entscheidung. Die Met Police müsse sich modernisieren und dafür die bestmögliche Technologie nutzen, sagte ein Sprecher der Met Police laut der BBC.

Bürgermeister Sadiq Khan ist nach Angaben eines Sprechers der Ansicht, die Londoner Bevölkerung wolle nur öffentliche Gelder für Unternehmen, "die die Werte der Stadt teilen". Demnach dürfen ethische Bedenken keinen Einfluss auf die Ablehnung eines Deals haben. Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militärinformationen analysiert werden.

Angesichts der Spannungen im transatlantischen Verhältnis wächst unter IT-Fachleuten die Sorge, dass politischer Druck eines Tage… Gespeichert unter 'Palantir'-Deal platzt in London; Kritik von Polizei, von Palantir und von Bürgermeister Kha





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