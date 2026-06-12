Pakistan und Iran arbeiten an Einigung über Kernabkommen

Pakistan und Iran arbeiten eng zusammen, um die nächsten Schritte im Kernabkommen zu schließen. Trump hatte mehrfach betont, dass eine Einigung unmittelbar bevorstehe, und Irans neuer Oberster Führer soll die wesentlichen Eckpunkte bereits gebilligt haben.

Pakistan arbeitet nun eng mit beiden Seiten zusammen, um die nächsten Schritte abzuschließen. Noch zuletzt hatte Trump mehrfach betont, dass eine Einigung unmittelbar bevorstehe. Seinen Angaben zufolge soll auch Iran s neuer Oberster Führer die wesentlichen Eckpunkte bereits gebilligt haben.

Gleichzeitig veröffentlichte iranische Medien Berichte über angebliche Inhalte der geplanten Vereinbarung. Demnach soll Teheran unter anderem eine Fortsetzung der Urananreicherung und die Kontrolle über die Kurzfristige Suspension von Sanktionen erhalten haben. Ein ranghoher Vertreter des Weißen Hauses meldete sich zu Wort und gab an, dass sich der Iran in den Verhandlungen bereit erklärt habe, auf seine Kernwaffenaktivitäten zu verzichten.

Zudem sollen eingefrorene iranische Vermögenswerte erst dann freigegeben werden, wenn Teheran weitere Verpflichtungen aus dem geplanten Abkommen erfüllt. Viele dieser Forderungen gehören seit Beginn der Gespräche zu den zentralen Positionen der US-Regierung. Gleichzeitig rief Araghtschi zur Zurückhaltung auf. Bis zum endgültigen Abschluss der Verhandlungen sollten Medien Abstand von Spekulationen über den Inhalt nehmen, schrieb Araghtschi. Die Details würden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden





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