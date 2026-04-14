Pakistan bemüht sich um Fortsetzung der US-Iran-Gespräche nach gescheitertem Auftakt

Nach dem Scheitern der ersten Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in Bezug auf das Atomprogramm, Sanktionen und die Straße von Hormus, ergreift Pakistan die Initiative, um die Friedensgespräche wiederzubeleben. Mehrere regionale Akteure zeigen ebenfalls Interesse an einer Lösung.

Nach dem gescheiterten ersten Verhandlungsversuch zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran , bemüht sich Pakistan um eine Fortsetzung der Gespräche. Berichten zufolge könnten die Verhandlungsteams beider Länder bereits in dieser Woche nach Islamabad zurückkehren, wie Quellen nahelegen. Ein konkretes Datum für eine erneute Runde steht noch nicht fest, jedoch wurde das Wochenende für Verhandlungen offen gehalten. Islamabad, unterstützt von anderen regionalen Akteuren wie China, Ägypten, Saudi-Arabien und der Türkei, drängt auf eine rasche Wiederaufnahme der Frieden sgespräche. Diese Länder haben laut dpa einen Vorschlag eingebracht, die Verhandlungen noch in dieser Woche in Islamabad fortzusetzen. Ein pakistanischer Regierungsvertreter äußerte sich dahingehend, dass Pakistan sich aktiv darum bemüht, beide Parteien an den Verhandlungstisch zurückzubringen, wobei der genaue Ort noch unklar ist. Darüber hinaus wird versucht, die bis Mittwochmitternacht geltende Waffenruhe zu verlängern.

Das Treffen am Wochenende markierte die erste direkte Begegnung zwischen US-amerikanischen und iranischen Vertretern seit über einem Jahrzehnt und war das ranghöchste Treffen seit der Islamischen Revolution im Iran im Jahr 1979. Die Delegationen wurden von US-Vizepräsident JD Vance und dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf geleitet. Zentrale Streitpunkte sind das iranische Atomprogramm, die internationalen Sanktionen gegen Teheran sowie die strategisch wichtige Straße von Hormus. Der Iran hat diese Wasserstraße, die für die globale Energieversorgung von entscheidender Bedeutung ist, de facto blockiert, während die USA deren sofortige Wiederöffnung fordern. Als Reaktion auf das Scheitern der ersten Gespräche kündigten die USA eine Blockade iranischer Häfen und der Straße von Hormus für Schiffe mit Verbindungen zum Iran an, die seit Montag in Kraft ist. Laut US-Präsident Donald Trump signalisierte der Iran am Montag Gesprächsbereitschaft, betonte aber gleichzeitig, dass er keinem Abkommen zustimmen werde, das Teheran den Besitz von Atomwaffen erlaubt.

Der iranische Präsident Massud Peseschkian gab den Vereinigten Staaten die Schuld am Abbruch der Verhandlungen, wobei er übertriebene Forderungen und mangelnden politischen Willen hochrangiger US-Beamter als Hauptursache nannte. Er führte Telefonate mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und US-Präsident Trump, um die Wiederaufnahme der Gespräche und die Öffnung der Straße von Hormus zu fordern. Auch der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres betonte die Notwendigkeit, die Gespräche fortzusetzen, obwohl er einräumte, dass angesichts der tiefgreifenden Differenzen keine schnelle Einigung zu erwarten ist. China, vertreten durch Präsident Xi Jinping, signalisierte seine Bereitschaft, eine konstruktive Rolle zu spielen, und forderte die Achtung der nationalen Souveränität der Staaten im Nahen Osten. Russland, vertreten durch Außenminister Sergej Lawrow, unterstrich ebenfalls die Wichtigkeit, eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen zu verhindern, und telefonierte mit dem iranischen Außenminister Abbas Araktschi





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