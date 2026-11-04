Paketsteuer in Österreich: 10-Prozent-Rückgang beim Versandvolumen

Die neue österreichische Paketsteuer von 2,40 Euro führt zu einem Rückgang der Lieferungen um zehn Prozent. Unternehmen wie Otto und Zalando geben die Kosten weiter, während Politiker über eine Überprüfung diskutieren.

Die seit Monaten diskutierten nationalen Paketsteuer in Österreich sind seit dem 1. Oktober 2024 verbindlich in Kraft getreten und lösen bereits erste signifikante Veränderungen im Markt aus. Die Abgabe in Höhe von 2,40 Euro pro Sendung trifft primär Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen Euro. Betroffen sind dabei prominente Marktteilnehmer wie der Modehändler Zalando, der US-Konzern Amazon und die Versandhandelskette Otto, die die Mehrkosten weitgehend transparent an ihre Kunden weitergeben. Statt die Steuer selbst zu tragen, haben die Händler den Weg der Preisweitergabe gewählt, was zu einer spürbaren Anpassung des Konsumentenverhaltens geführt hat.

Verhaltensänderung und Mengenrückgang im Online-Handel

Für den Monat Oktober prognostiziert der heimische Handelsverband einen deutlichen Rückgang des Paketvolumens um rund zehn Prozent. Dies bedeutet nicht, dass die Bevölkerung insgesamt weniger Geld im Internet ausgibt, sondern dass die Bestellfrequenz nachlässt und Kunden versuchen, ihre Einkäufe zu bündeln. Weil die Österreicher nicht für jeden einzelnen Artikel die zusätzlichen 2,40 Euro zahlen möchten, fassen sie ihre Wünsche in größeren Bestellungen zusammen. Diese Strategie zielt darauf ab, die pro Sendung anfallenden Gebühren zu minimieren und die Gesamtkosten für den Versand so niedrig wie möglich zu halten.

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Aus weniger Einzellieferungen auf vollere Einkaufsstraßen zu schließen, wäre nach Ansicht des Handelsverbands voreilig, da dafür bislang keine empirischen Belege vorliegen. Die Offizialen stützen sich hierbei auf Rückmeldungen ihrer Mitglieder, die zwar eine Verschiebung im Bestellverhalten feststellen, aber keinen massiven Abwanderungseffekt vom Internet zurück in physische Geschäfte beobachten. Offizielle Geschäftszahlen für den gesamten Oktober stehen den Verbänden und Analysten zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig zur Verfügung, was eine abschließende Bewertung der langfristigen Trends erschwert.

Unterschiedliche Strategien und finanzielle Auswirkungen auf Händler

Auch der Onlinehändler Amazon, Österreichs größter Onlinemarktplatz, bestätigte auf Nachfrage, dass Konsumenten nun häufiger mehrere Artikel in einer einzigen Bestellung zusammenfassen. Das Unternehmen hält sich jedoch mit konkreten Zahlen zurück, nachdem es Anfang Oktober mit einer E-Mail an seine Kunden bekannt gab, die Steuer fortan aufzuschlagen. In der Bundesregierung hatte man ursprünglich insgeheim darauf gehofft, dass Unternehmen die Abgabe teils oder gänzlich schlucken würden, ähnlich wie dies bei der Bankenabgabe geschehen ist, wo Kunden oft nicht genau wissen, welche Gebühren staatlich bedingt sind.

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Relativ klar kommunizierte der Versandhändler Otto, was den Kunden künftig blüht. Ab Mitte Oktober gibt man die zusätzlichen Kosten ebenfalls an die Konsumenten weiter, wie Österreich-Chef Harald Gutschi erklärt. Er kann den Effekt durch die neue Abgabe noch nicht genau beziffern, rechnet aber mit einem Umsatzverlust von rund drei Prozent beziehungsweise zehn Millionen Euro. Gleichzeitig wird ein Ergebnisminus von zwei Millionen Euro erwartet. Der Oktober lief bei Otto jedoch deutlich über Plan, da das kühle Wetter zuletzt das Textilgeschäft stark ankurbelte und negative Effekte teilweise ausglich.

Gesetzliche Definitionen und kritische Stimmen aus der Wirtschaft

Der rasch wachsende Online-Marktplatz Refurbed, der reparierte Elektronik und Haushaltsgeräte verkauft, sah sich zunächst mit Unklarheiten bezüglich der Anwendbarkeit konfrontiert. Mitgründer Kilian Kaminski erklärte, dass das Wiener Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz von 93,3 Millionen Euro und damit knapp unter der 100-Millionen-Umsatzschwelle lag. Harald Gutschi bezeichnete die Steuer dennoch für entbehrlich und urteilte, sie sei von wirtschaftlichen Analphabeten in der Politik gemacht worden, diene als reine Geldbeschaffung und schaffe keine nachhaltigen Werte.

Auf Basis der genaueren gesetzlichen Definition liegt Refurbed derzeit unter der maßgeblichen Schwelle und ist daher aktuell nicht von der Abgabe betroffen. Das Unternehmen rechnet jedoch damit, 2026 erstmals die 100-Millionen-Marke zu knacken, weshalb ab 2027 auch auf Refurbed-Produkte die Steuer fällig werden dürfte. Die anhaltend hohe Inflation und die damit einhergehende Preissensibilität vieler Konsumenten wirkt sich indes positiv auf den Markt für erneuerte Geräte aus, da preisbewusste Käufer verstärkt auf refurbished Ware zurückgreifen.

Politische Evaluation und europäische Zollregelungen

Post Austria meldet seit Einführung der Steuer einen branchenweiten Rückgang der Paketmengen um derzeit rund zehn Prozent, wie Sprecher Markus Leitgeb mitteilte. Für das Gesamtjahr erwartet die Post aufgrund des wachsenden Onlinehandels aber weiterhin ein leichtes Plus bei der Paketmenge, obwohl der Gegenwind deutlich rauer werde. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger hatte Mitte Oktober angekündigt, die nationale Paketsteuer evaluieren lassen zu wollen und gegebenenfalls zurückzuziehen, um die wirtschaftlichen Folgen genauer zu analysieren.

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Für Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist eine Änderung oder Aufhebung der Steuer zu diesem Zeitpunkt jedoch kein Thema, da man den Status quo beibehalten möchte. Parallel dazu hat Brüssel Onlinemarktplätzen den Kampf angesagt, allen voran jenen aus China, deren Onlinehändler den europäischen Markt mit Ware geflutet haben. Im Vorjahr kamen laut EU-Kommission 5,8 Milliarden Pakete von dort in die EU, weshalb seit Juli ein Pauschalzoll von drei Euro je Warenkategorie gilt und seit dem 1. November zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro je Warenposition erhoben wird.