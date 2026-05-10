Paco aus Bregenz gewinnt "DSDS 2026" und findet seine große Liebe

Paco aus Bregenz, der Bregenzer Sänger, stand am Samstagabend im Finale von "Deutschland sucht den Superstar 2026" auf der Bühne. Er musste sich gegen drei weitere Kandidaten um den Sieg und 100.000 Euro Preisgeld beweisen. Paco überzeugte mit seiner energiegeladenen Performance und gewann das Finale.

Paco aus Bregenz steht im größten Moment seiner bisherigen Karriere auf der Bühne. Im großen DSDS- Finale musste er sich ein letztes Mal beweisen. Der Bregenzer Sänger Paco stand am Samstagabend im Finale von "Deutschland sucht den Superstar 2026".

Für ihn ging es gegen drei weitere Kandidaten um den Sieg und 100.000 Euro Preisgeld. Gleich zu Beginn der Finalshow musste Paco im direkten Duell gegen Mitstreiter Abii antreten. Mit "Beauty and a Beat" von Justin Bieber lieferte er eine energiegeladene Performance ab und konnte sich im Showdown behaupten. Im Anschluss zeigte er mit "There's Nothing Holdin' Me Back" von Shawn Mendes eine weitere starke Darbietung.

Zudem präsentierte er mit "Home" seinen eigenen Song auf der großen Bühne. Die Auftritte des Bregenzers kamen bei der Jury gut an. Dennoch hatten die Juroren eigene Favoriten: Dieter Bohlen sprach sich im Laufe des Abends für Menowin aus, Bushido favorisierte Constance. Im weiteren Verlauf der Show kam es zu den ersten Entscheidungen.

Paco musste als erster der vier Finalisten die Bühne verlassen. Auch Tyrell schied danach aus. Am Ende der Show setzte sich Menowin durch und wurde zum Sieger von "DSDS 2026" gekürt. Für ihn ist es ein besonderer Erfolg: Er stand bereits zum zweiten Mal im Finale und konnte sich nun erstmals den Titel sichern.

Paco konnte den Sieg zwar nicht mit nach Hause nehmen, geht aber dennoch als Gewinner raus, da er dort mit Kandidatin Noemi seine große Liebe gefunden hat. Ich bin einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden





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