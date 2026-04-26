Paar bricht kurz vor Leihmutterschaft ab – Zweifel überwältigen Wunsch nach Kind

Ein Paar aus Deutschland hatte sich auf eine Leihmutterschaft in den USA vorbereitet, zog aber kurz vor der Umsetzung zurück. Anna-Maria erklärt, warum ein ungutes Gefühl und Kontrollverlust zur Entscheidung führten.

Anna-Maria und ihr Partner hatten sich intensiv mit dem Thema Leihmutterschaft auseinandergesetzt und umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Sie kooperierten mit einer Agentur in Los Angeles , führten detaillierte medizinische Beratungen durch und stellten zwei Embryonen sowie zwei Leihmütter bereit, um ihren Wunsch nach einem Kind zu erfüllen.

Die Entscheidung für diesen Weg war nicht leichtfertig gefallen, sondern das Ergebnis einer langen Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Fruchtbarkeit und den Möglichkeiten, Eltern zu werden. Die Agentur in Los Angeles bot einen umfassenden Service an, der die medizinische Betreuung der Leihmütter, die rechtliche Abwicklung und die organisatorischen Aspekte umfasste. Die Auswahl der Leihmütter erfolgte nach strengen Kriterien, um sicherzustellen, dass sie sowohl körperlich als auch psychisch geeignet waren, eine Schwangerschaft zu tragen und ein Kind zur Welt zu bringen.

Die Embryonen wurden durch In-vitro-Fertilisation (IVF) erzeugt, wobei die Eizellen von Anna-Maria und das Sperma ihres Partners verwendet wurden. Die medizinischen Gespräche dienten dazu, alle Risiken und Chancen der Leihmutterschaft zu besprechen und sicherzustellen, dass beide Parteien umfassend informiert waren. Die Vorbereitung auf die erste Zahlung an die Agentur und die Leihmütter war ein entscheidender Moment, der Anna-Maria jedoch zunehmend mit Unsicherheit erfüllte.

Kurz vor der finalen Zusage und dem Beginn der Schwangerschaften zogen Anna-Maria und ihr Partner jedoch überraschend die Reißleine. Anna-Maria beschrieb gegenüber der Bild-Zeitung ein wachsendes ungutes Gefühl, das sich je näher der Zeitpunkt der Entscheidung rückte, verstärkte. Sie erklärte, dass sie trotz der anfänglichen Überzeugung und der bereits getroffenen Vorkehrungen immer mehr Zweifel bekam. Der Gedanke, dass die Schwangerschaft nun tatsächlich beginnen würde und sie keinen Rückweg mehr hätte, löste in ihr gemischte Gefühle aus.

Im Gegensatz zu einer künstlichen Befruchtung, bei der sie noch eine gewisse Kontrolle über den Prozess hatte, fühlte sie sich bei der Leihmutterschaft hilflos und ausgeliefert. Die Vorstellung, dass eine andere Frau neun Monate lang ihr Kind unter ihrem Herzen tragen würde, war für sie emotional schwer zu ertragen. Sie betonte, dass es nicht darum ging, die Leihmutterschaft an sich zu verurteilen, sondern um ihre persönlichen Gefühle und Bedenken.

Die Entscheidung, auf die Schwangerschaften zu verzichten, war für sie und ihren Partner ein schmerzhafter, aber notwendiger Schritt. Sie erkannten, dass sie emotional nicht bereit waren, diesen Weg zu gehen und dass sie ein Kind nur dann willkommen heißen konnten, wenn sie sich beide voll und ganz damit identifizieren konnten. Ein besonders schwerwiegender Punkt für Anna-Maria war der Mangel an Einfluss auf den Lebensstil der Leihmütter während der Schwangerschaft.

Sie machte sich Sorgen um Faktoren wie Rauchen, sexuelle Aktivität und Ernährung, die potenziell die Gesundheit des Kindes beeinträchtigen könnten. Sie erkannte, dass sie keine Möglichkeit hatte, die Leihmütter zu kontrollieren oder sicherzustellen, dass sie sich gesund verhielten. Diese Unsicherheit verstärkte ihre Zweifel und führte letztendlich zu der Entscheidung, von der Leihmutterschaft Abstand zu nehmen. Anna-Maria betonte, dass ihre Entscheidung nicht leichtfertig gefallen sei und dass sie sich intensiv mit allen Aspekten der Leihmutterschaft auseinandergesetzt habe.

Sie habe sich bewusst gemacht, dass es für sie persönlich nicht der richtige Weg war, ein Kind zu bekommen. Sie und ihr Partner waren sich einig, dass sie ein Kind nur dann willkommen heißen konnten, wenn sie sich beide emotional voll und ganz damit identifizieren konnten. Die Entscheidung, auf die Schwangerschaften zu verzichten, war für sie ein schmerzhafter, aber notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass sie als Eltern in der Lage sind, ihrem Kind eine liebevolle und stabile Umgebung zu bieten.

Sie planen nun, andere Wege zu erkunden, um ihren Wunsch nach einer Familie zu erfüllen, wobei sie ihre persönlichen Gefühle und Bedenken in den Mittelpunkt stellen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leihmutterschaft USA Kinderwunsch Zweifel Entscheidung Los Angeles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“Mikaela Shiffrin hat offen über den Wunsch gesprochen, mit Partner Aleksander Aamodt Kilde eine Familie zu gründen. Zwar würde sich das Paar ...

Read more »

Kate Hudson wünscht sich Filmprojekt mit Mutter Goldie HawnKate Hudson äußert den Wunsch nach einer gemeinsamen Filmproduktion mit ihrer Mutter Goldie Hawn. Sie fühlt sich benachteiligt, da ihr Halbbruder Wyatt Russell und dessen Vater Kurt Russell bereits gemeinsam vor der Kamera standen und erwägt sogar, selbst ein Drehbuch zu schreiben.

Read more »

Letzter Wunsch erfüllt: Todkranke Mutter erlebt Turnwettbewerb ihrer TochterEine schwerkranke Mutter wurde durch den Verein 'Rollende Engel' zu einem Schau-Turn-Wettbewerb ihrer Tochter gebracht. Es war einer ihrer letzten Wünsche, den sie sich erfüllt sah. Kurz darauf verstarb sie friedlich.

Read more »

Kurz legt Zahlen vor: Neue Zweifel an Schmidts Aussagen im ErmittlungsfallSebastian Kurz präsentiert Finanzunterlagen, die den Vorwürfen des Kronzeugen Thomas Schmid widersprechen. Im Fokus steht die Frage der Finanzierung politischer Umfragen.

Read more »

Venus schenkt Genuss und Gelassenheit – Ein Tag der EntspannungDieser Sonntag steht unter dem Einfluss von Venus und verspricht Genuss, innere Ruhe und den Wunsch nach Stabilität. Besonders für Jungfrauen ist es ein Tag, an dem Entspannung und Selbstfürsorge im Vordergrund stehen sollten.

Read more »

Abschied von der Josefstadt: Direktor blickt zurück und nach vornDer scheidende Direktor des Theaters in der Josefstadt spricht über seine 33 Jahre am Haus, die Freude an der Gestaltung, schwierige Phasen und die Vorwürfe gegen seine Person. Er betont seine Erleichterung über das Ende seiner Amtszeit und den Wunsch nach mehr Lebenszeit.

Read more »