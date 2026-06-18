ÖVP und Neos einig: Geflüchtete sollen in Integrationsprogramm

Ein weitgehendes Einvernehmen zwischen ÖVP und Neos über ein verpflichtendes Integrationsprogramm für Geflüchtete ist zu vernehmen. Dieses Programm soll eng mit der geplanten Neuregelung der Sozialhilfe zusammenhängen.

Ein weitgehendes Einvernehmen zwischen ÖVP und Neos über ein verpflichtendes Integrationsprogramm für Geflüchtete ist zu vernehmen. Dieses Programm soll eng mit der geplanten Neuregelung der Sozialhilfe zusammenhängen.

Asylberechtigte sollen künftig nicht mehr sofort das volle Geld erhalten, sondern eine Wartefrist von maximal drei Jahren durchlaufen. Während dieser Phase sollen sie nicht wie bisher die volle Sozialhilfe erhalten, sondern einen geringeren Betrag. Die Höhe dieses Integrationsgelds ist noch Gegenstand von Verhandlungen. Es könnte höchstens bis zu rund 1.000 Euro im Monat betragen.

Der volle Betrag würde nur bei Erfüllung der Pflichten ausbezahlt, wie z. B. erfolgreiche Teilnahme an Deutsch- und Wertekursen. Nicht arbeitsfähige Flüchtlinge sollen weiterhin Anspruch auf Sozialhilfe in voller Höhe haben. Arbeitsfähige Flüchtlinge sollen jedoch zur schnellstmöglichen Jobsuche angehalten werden.

Die Integration in den Arbeitsmarkt ist oberstes Ziel und soll auch während der Integrationsphase möglich sein. Die geplante neue Regelung soll nicht nur für neu kommende Flüchtlinge gelten, sondern auch für bereits im Land befindliche Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte. Diese würden dann entsprechend ihres Integrationsstatus eingestuft und müssten auf ihren jeweiligen Kurslevels etc ins Programm und die Wartefrist einsteigen. Das Inkrafttreten des Integrationsprogramms ist für den 1.

Jänner 2027 geplant. Beschlossen ist noch nichts, aber es soll zeitnah erfolgen





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