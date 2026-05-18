ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl: "Klare Regeln, funktionierende Außengrenzen und konsequente Rückführungen"

Im Nationalrat steht am Mittwoch ein großer Umbau des Asyl- und Fremdenrechts auf der Tagesordnung. Beschlossen wird mit Regierungsmehrheit des EU-Asyl- und Migrationspaktes, womit die Umsetzung der Asylverfahren künftig strenger, schneller und stärker kontrolliert werden sollen. Ernst Gödl, ÖVP-Klubobmann und Sicherheitssprecher der Volkspartei, gibt bei diesem Thema seinen Einstand als Klubchef.

Im Nationalrat steht am Mittwoch ein großer Umbau des Asyl- und Fremdenrechts auf der Tagesordnung. Beschlossen wird mit Regierungsmehrheit des EU-Asyl- und Migrationspaktes, womit die Umsetzung der Asylverfahren künftig strenger, schneller und stärker kontrolliert werden sollen.

Wer Schutz braucht, bekommt ihn. Wer keinen Anspruch hat, muss unser Land verlassen, erklärt ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl gegenüber. Gödl, auch Sicherheitssprecher der Volkspartei, gibt bei diesem Thema seinen Einstand als Klubchef.

"Klare Regeln, funktionierende Außengrenzen und konsequente Rückführungen" seien das "Gebot der Stunde bei Migration", erklärt er





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Unterwegs mit ÖVP-General Marchetti: „Favoriten ist einfach meine...Geboren 1991 in Graz und schon seit Schülerzeiten dem Journalismus verschrieben. Nach Stationen bei der „Kleinen Zeitung“ in Graz und Wien, „Kurier“ und „Krone“ angekommen im Innenpolitikressort der „Presse“, dort stellvertretender Leiter. Studierte in Graz, St. Pölten und Oxford, Autor des 2020 erschienenen Bestsellers „Inside Türkis“.

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