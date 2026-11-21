Innenminister Karl Nehammer klärt über das umstrittene Ruanda-Abkommen auf. Ziel ist die Unterbringung abgelehnter Asylwerber, während Kriminalisierte direkt abgeschoben werden.

Der österreichische Bundesminister für Inneres, Karl Nehammer, hat am Dienstag detaillierte Einblicke in die geplante Zusammenarbeit mit Ruanda gegeben. Das umstrittene Projekt sieht vor, dass abgeschobene Personen nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren müssen, sondern in das ostafrikanische Land verlegt werden. Nehammer betonte bei einem Interview mit der Kronen Zeitung, dass für den Startphasen nur mit einer geringen Zahl von Betroffenen zu rechnen sei. Die Auswahl Ruanda s als Partnerland erfolgte nach intensiven Gesprächen, da dort eine rasche Umsetzung der Maßnahmen gewährleistet erscheint.

Mechanismus und Auswahlkriterien des Abkommens

Das Kernstück des Projekts besteht darin, Menschen nach Ruanda zu bringen, deren Asylanträge rechtskräftig abgelehnt wurden, die jedoch nicht in ihre jeweiligen Herkunftsländer abgeschoben werden können. Diese Gruppe soll unbescholten sein und stellt sich somit von früheren Modellen ab, wie dem britischen Ansatz, bei dem Asylverfahren im Ausland durchgeführt werden sollten. Im österreichischen Konzept ist der Verfahrensweg bereits abgeschlossen. Wer nicht freiwillig in die Heimat zurückkehrt, kann sich dort niederlassen. Kriminelle hingegen sollen weiterhin direkt in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden, ohne Umweg über Ruanda.

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Politische Verhandlungen und diplomatische Kontakte

Nach einem ersten Arbeitsgespräch ist für Dezember die Reise einer weiteren Delegation auf Beamtenebene nach Kigali geplant. Anfang 2027 steht die Unterzeichnung einer Absichtserklärung auf der Agenda. Neben Österreich hatten auch Dänemark und Großbritannien frühere Gespräche mit Ruanda geführt, was bei der Entscheidungsfindung von Bedeutung war. Innenminister Nehammer erklärte, dass die Zusammenarbeit nicht nur auf ein Rückkehrzentrum beschränkt bleibt. Auch wirtschaftliche Kooperationen und die Polizeiausbildung sind integraler Bestandteil des breiteren Ansatzes, der die Beziehungen vertiefen soll.

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Kostenaufstellung und finanzielle Einsparungen

Über die genauen Kosten für die Umsetzung in Ruanda äußerte sich der Innenminister bewusst vage. Er verwies stattdessen auf Einsparungen durch sinkende Asylanträge und bezifferte diese Effekte für die kommenden zwei Jahre mit 250 Millionen Euro. Zusätzlich steht ein Budget für Rückkehrprojekte zur Verfügung sowie Mittel der Europäischen Union. Wie viel Geld tatsächlich in das Ruanda-Projekt fließt, blieb offen. Nehammer vertraut darauf, dass weitere Staaten dem Vorhaben folgen werden. Er nannte die Rolle Österreichs als Schneepflug, der den Weg für internationale Kooperationen ebnet und erwartet, dass andere Nationen diesem Beispiel folgen.

Auswirkungen und zukünftige Perspektiven

Die konkrete Anzahl der Personen, die nach Ruanda gebracht werden, ist noch nicht festgelegt. Nehammer erwartet zu Beginn eine geringe Zahl an Betroffenen. Gleichzeitig hofft er, dass sich das Modell als erfolgreich erweist und andere Staaten dazu motiviert werden, ähnliche Abkommen zu schließen. Die Unterscheidung zwischen abgelehnten, aber nicht abschiebbaren Asylwerbern und straffällig gewordenen Personen bleibt ein zentrales Element der Argumentation. Durch diese Differenzierung soll das Projekt rechtlich und ethisch von früheren internationalen Ansätzen abgegrenzt werden. Die weitere Entwicklung hängt von den Ergebnissen der bevorstehenden Delegationen und der bevorstehenden Unterzeichnung der Absichtserklärung ab.