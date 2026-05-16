ÖVP-Generalsekretär spricht sich für Clemens Pig aus, ORF-Chefkandidat

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti hat in einem Gespräch mit der "Presse am Sonntag" für APA-Chef Clemens Pig als ORF-Chefkandidat gesprochen. Marchetti sieht Pig als einen Profi an und würde sich freuen, wenn er sich bewirbt.

Bei einem Gespräch mit der "Presse am Sonntag" ließ ÖVP - Generalsekretär Nico Marchetti in puncto ORF-Chef aufhorchen: Der türkise Mediensprecher sprach sich aus für eine Bewerbung von APA-Chef Clemens Pig .

Clemens Pig, Geschäftsführer der Austria Presse Agentur (APA), gilt als Favorit im Rennen um den Posten als ORF-Generaldirektor. Der Tiroler, der seit rund zehn Jahren an der Spitze der Nachrichtenagentur steht, soll auch den Sanctus der Regierungsspitze haben. Offiziell ist das alles aber noch nicht, die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende Mai.

Doch die Dinge scheinen mittlerweile klarer zu werden, ein Zeichen dafür ist eine Aussage Nico Marchettis im Rahmen eines langen Gesprächs mit der "Presse am Sonntag" über Migration, damit verbundene Probleme in seinem Heimatbezirk Favoriten und seine nicht immer einfache Rolle als Frontmann der Regierungspartei. Die "Presse" begleitete Marchetti dabei durch Favoriten. Und dabei sprach er eben auch über den ORF.

"Wesentlich ist, dass sich im ORF etwas tut", sagte der ÖVP-Mann. "Sie brauchen ein Rendezvous mit der Realität, auch der ORF muss meiner Ansicht nach zur Konsolidierung beitragen. ". Einmal mehr forderte er, dass Umsatzsteuer-Erleichterungen für den ORF entfallen, das entspräche rund 70 Millionen Euro.

Das sei angesichts Enthüllungen über teure Pensionsverträge und andere Affären nötig, schließlich müsse die Koalition auch sonst allerorten sparen. Zur Frage nach der ORF-Führung sagte Marchetti: "Der Generaldirektor muss von außen kommen, unbelastet von all diesen Verstrickungen und Intrigen.

". Meint er damit Clemens Pig? Marchettis Antwort: "Er ist definitiv ein Profi und ich würde mich freuen, wenn er sich bewirbt.

". Das ganze Gespräch mit Marchetti lesen Sie in der "Presse am Sonntag" sowie ab Sonntag online





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