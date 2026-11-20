Die Koalitionsverhandlungen zur Wehrpflichtreform drohen zu scheitern. FPÖ kündig Abbruch an, ÖVP und Grüne suchen Kompromisse bei Zivildienst und Vergütung.

Die Gespräche zur Reform der Wehrpflicht in Österreich befinden sich in einer kritischen Phase, die das Fortbestehen der aktuellen Regierungsvereinbarung bedroht. Nach einer entscheidenden Verhandlungsrunde am Donnerstag haben sich die Positionen der Koalitionsparteien ÖVP, FPÖ und Grüne deutlich voneinander entfernt. Besonders die Freiheitlichen haben die Konsequenzen gezogen und signalisieren einen möglichen Abbruch des Prozesses, während die ÖVP noch auf eine Einigung mit den Grünen hofft.

FPÖ droht mit Abbruch der Verhandlungen

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) übte scharfe Kritik an der Haltung der Regierungsparteien. Nach ihrer Einschätzung scheine die Koalition aus ÖVP und Grünen nicht in der Lage zu sein, eine sinnvolle und tragfähige Reform der Wehrpflicht voranzutreiben. FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger äußerte in einer offiziellen Aussendung, dass die Regierungsparteien während der Donnerstagssitzung keinen Millimeter auf die Forderungen der FPÖ zugekommen seien. Auf dieser Grundlage gehe man davon aus, dass die Verhandlungen seitens der Regierungsbeteiligung beendete werden müssten. Die FPÖ besteht auf der zeitgleichen Verlängerung des Grundwehrdiensts und des Zivildiensts oder dem Einsatz alternativer Modelle, die verhindern sollen, dass Personen in den Zivildienst flüchten, um der militärischen Dienstpflicht zu entgehen.

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ÖVP sucht Mittelweg mit den Grünen

Trotz der tensionsreichen Lage bei den Freiheitlichen zeigt sich Ernst Gödl, der Klubchef der ÖVP, gegenüber den Salzburger Nachrichten optimistisch bezüglich einer weiteren Zusammenarbeit mit den Grünen. Gödl betonte, dass eine Einigung zwischen seiner Partei und den Grünen durchaus möglich sei. Der Fokus dieser Gespräche liegt vor allem auf dem Bereich des Zivildienstes, für dessen gesetzliche Anpassungen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erforderlich ist. Gödl verwies darauf, dass die Sachlage im Vergleich zu den öffentlichen Vereinfachungen weitaus komplexer sei. Es gehe nicht lediglich um die reine Höhe der Entlohnung, sondern auch um andere Ansprüche wie den Verpflegungsanspruch, der bei Zivildienern häufig in bar ausgezahlt werde. Um eine finanzielle Schieflage zu vermeiden, müssten alle diese verschiedenen Gesichtspunkte präzise in die Kalkulation einbezogen werden.

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Konkrete Pläne und finanzielle Details

Hinter den Kulissen werden bereits konkrete Szenarien diskutiert, um die Interessen beider Seiten zu wahren. Eine von den Salzburger Nachrichten unter Berufung auf Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ventilierte Variante sieht vor, die pauschale Vergütung für Zivildiener auf 800 Euro anzupassen. Als Vergleichswert für die Grundwehrdiener wurden dabei 1.000 Euro genannt. Die Grünen wehren sich jedoch entschieden gegen jede Form einer Schlechterstellung der Zivildiener, insbesondere im Hinblick auf die Entlohnung. Es soll auf jeden Fall ein Mittelweg gefunden werden, der sowohl die finanzielle Fairness als auch die strukturellen Notwendigkeiten der Armee berücksichtigt. Gödl betonte erneut, dass nur eine umfassende Betrachtung aller Aspekte, einschließlich der Verpflegung, zu einer nachhaltigen Lösung führen kann.

Reformziel: Verlängerung der Dienstzeiten

Das übergeordnete Ziel der Regierung bleibt die Anpassung der Dienstzeiten an moderne sicherheitspolitische Erfordernisse. Die derzeitigen Pläne der Koalition sehen vor, die Dauer des Wehrdiensts von aktuell sechs auf insgesamt neun Monate zu verlängern. Diese neue Summe soll sowohl die aktive Dienstzeit als auch die anschließenden Milizübungen umfassen. Parallel dazu ist eine Ausdehnung des Zivildiensts von neun auf elf Monate vorgesehen. Allerdings ist diese Verlängerung des zivilen Dienstes an eine spezifische Bedingung geknüpft: Sie tritt erst dann in Kraft, wenn die Anzahl der Grundwehrdiener in einem Kalenderjahr die Marke von 13.875 unterschreitet. Diese Schwellenwert-Logik soll sicherstellen, dass der Zivildienst nur dann attraktiver gestaltet wird, wenn der Bedarf an militärischem Personal sinkt. Die weitere Entwicklung wird nun stark von der Fähigkeit der ÖVP und der Grünen abhängen, ihre Differenzen zu den Freiheitlichen zu überbrücken oder zumindest eine stabile Mehrheit für den notwendigen Gesetzentwurf zu gewährleisten.