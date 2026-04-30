ÖVP fordert Zivildienst- und Wehrdienstreform – Zeit drängt

Die ÖVP betont die zentrale Rolle des Zivildienstes für Österreichs Sozial- und Gesundheitssystem und drängt auf eine Reform vor dem Sommer. Ministerin Bauer schlägt eine Verlängerung auf bis zu zwölf Monate vor, während die Partei das Modell „Österreich plus“ bevorzugt. Die demografische Entwicklung verschärft die Situation.

Die Österreichische Volkspartei ( ÖVP ) hat im Vorfeld des Tages der Arbeit eindringlich betont, dass der Zivildienst eine unverzichtbare Stütze des österreichischen Sozial- und Gesundheitssystem s darstellt.

Angesichts der demografischen Entwicklung und der daraus resultierenden Herausforderungen für die Aufrechterhaltung wichtiger Dienstleistungen, insbesondere im Gesundheitswesen und in den Blaulichtorganisationen, fordert die ÖVP eine zeitnahe und umfassende Reform sowohl des Zivildienstes als auch des Wehrdienstes. Die Partei setzt sich für eine Verlängerung der Zivildienstzeit auf bis zu zwölf Monate ein und appelliert an die anderen politischen Kräfte, sich auf tragfähige Modelle zu einigen, bevor die Situation sich weiter verschärft.

Ministerin Claudia Bauer unterstrich die kritische Bedeutung des Zivildienstes für die Funktionsfähigkeit des österreichischen Staates. Sie verwies darauf, dass der Zivildienst nicht als bloße Option betrachtet werden dürfe, sondern als essenzielle Grundlage für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, der Pflege und der medizinischen Versorgung. Ohne den Einsatz von Zivildienstleistenden, so Bauer, wäre die Aufrechterhaltung des Betriebs von Rettungsdiensten, Krankenhäusern und anderen wichtigen Einrichtungen gefährdet.

Die sinkende Geburtenrate in Österreich verschärft diese Problematik zusätzlich, da die zukünftigen Jahrgänge deutlich kleiner sein werden und somit weniger Personal für den Zivildienst zur Verfügung steht. Die ÖVP betont, dass sowohl der Grundwehrdienst als auch der Zivildienst untrennbar miteinander verbunden sind und daher im Rahmen einer Gesamtstrategie betrachtet werden müssen. Die Partei favorisiert das Modell „Österreich plus“, das eine achtmonatige Grundwehrdienstzeit mit zwei Monaten verpflichtender Milizübungen kombiniert.

Generalsekretär Nico Marchetti äußerte die Hoffnung, dass die Vernunft siegen und die anderen Parteien sich diesem Modell anschließen werden, da bereits Vertreter von NEOS und SPÖ positive Signale gesendet hätten. Aktuell befinden sich die Koalitionsverhandlungen in einer entscheidenden Phase, jedoch habe sich bisher keine Partei eindeutig positioniert. Um den öffentlichen Druck zu erhöhen und die Notwendigkeit einer Reform zu verdeutlichen, plant die ÖVP den Start einer „Allianz für den Zivildienst“ am Tag der Arbeit.

Diese Kampagne soll die breite Öffentlichkeit auf die Bedeutung des Zivildienstes aufmerksam machen und die Leistungen hervorheben, die durch Zivildienstleistende erbracht werden. Marchetti betonte, dass der Tag der Arbeit nicht nur der Würdigung der Arbeitnehmer dienen sollte, sondern auch jenen Bereichen, die das Land am Laufen halten. Die ÖVP sieht die Zivildienstreform als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die über parteipolitische Interessen hinausgeht.

Es geht darum, die Zukunft des österreichischen Sozial- und Gesundheitssystems zu sichern und die Funktionsfähigkeit des Staates auch in Zeiten des demografischen Wandels zu gewährleisten. Die Partei ist zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt werden kann, betont aber gleichzeitig die Dringlichkeit der Situation und die Notwendigkeit, rasch zu handeln. Die Reform soll idealerweise vor dem Sommer abgeschlossen werden, doch die Zeit drängt und die Verhandlungen gestalten sich schwierig.

Die ÖVP ist bereit, Kompromisse einzugehen, doch die grundlegende Bedeutung des Zivildienstes für Österreich müsse erhalten bleiben. Die Partei appelliert an alle politischen Akteure, ihre Verantwortung wahrzunehmen und sich für eine zukunftsfähige Lösung einzusetzen





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