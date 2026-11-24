Die ÖVP zerbricht intern am Reformplan Ja-heißt-Ja. Justizministerin setzt durch, während Innenpolitiker Skepsis äußern. Detailiertes Update zur Gesetzeslage.

Die innerparteiliche Uneinigkeit innerhalb der Österreich ischen Volkspartei ( ÖVP) bezüglich des geplanten Sexualstrafrechts nimmt deutliche Züge an. Die bisherige Widerstandsfront gegen die Reformidee Ja-heißt-Ja zerbröckelt zunehmend, während verschiedene Funktionäre der Partei unterschiedlichste Haltungen zum Gesetzgebungsverfahren einnehmen. Die Diskussionen drehen sich primär um die fundamentale Frage, ab wann eine sexuelle Handlung als Vergewaltigung gewertet wird und ob passives Verhalten in Zukunft noch fälschlicherweise als Einwilligung ausgelegt werden darf.

Ja-heißt-Ja Reform ersetzt bisherigen Willensbegriff

Die Justizministerin der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) hat einen weitreichenden Vorschlag zur Änderung des Strafgesetzes eingebracht, der den bestehenden Paragraphen 205a betreffen soll. Demnach soll die Definition sexueller Handlungen ohne Einverständnis erweitert werden, um zukünftig klarer zu stellen, dass Schweigen oder Unterlassen einer Reaktion nicht automatisch einer Zustimmung gleichzusetzen ist. Der neue Wortlaut sieht vor, dass sexuelle Handlungen, die unter Ausnützung einer Zwangslage oder nach vorangegangener Einschüchterung erfolgen, explizit als Straftatbestand definiert werden sollen.

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Diese juristische Neufassung zielt darauf ab, die Beweisführung in der Praxis schärfer zu gestalten, ohne jedoch eine klassische Beweislastumkehr einzuführen. Stattdessen wird mutmaßlichen Tätern erwartet, intensiver befragt zu werden, um nachzuvollziehen, wie sie sich vergewissert haben, dass das andere Einverständnis gegeben hat. Dies stellt eine wesentliche Verschiebung im juristischen Fokus dar, weg von der puren Feststellung des Widerwillens des Opfers hin zur aktiven Sicherstellung der Einwilligung durch den Täter.

Barbara Schöbi-Fink und Claudia Bauer fordern Klarheit

Ein wesentlicher Anstoß für die aktuelle Dynamik kam von der Vorarlberger Landesrätin Barbara Schöbi-Fink, die einen entsprechenden Antrag stellte. Innerhalb der ÖVP gab es in der Vergangenheit widersprüchliche Signale. Frauenreferentinnen der Bundesländer hatten bereits im Jahr 2025 öffentlich die Forderung nach Ja-heißt-Ja unterstützt. Besonders Familienministerin Claudia Bauer positionierte sich lange Zeit als Befürworterin der notwendigen Änderungen, um Missstände aufzudecken.

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Im Herbst 2025 schwankte die Haltung der ÖVP jedoch deutlich, als anlässlich des Falls der zwölfjährigen Anna Freisprüche für zehn Burschen ergingen. In diesem Kontext bezweifelte Ministerin Bauer, dass die Einführung von Ja-heißt-Ja in diesem spezifischen Fall hätten helfen können. Diese Aussage löste eine heftige Debatte aus, in der auch Abgeordnete wie Juliane Bogner-Strauß und Wolfgang Gerstl die Reform als reine Symbolpolitik kritisierten und vor rechtlichen Fallstricken warnten.

ÖVP intern zerstritten über Symbolpolitik und Rechtsexperten

Die Skepsis in Teilen der ÖVP gründet sich unter anderem auf Bedenken von Rechtsexperten, die vor unklaren juristischen Konsequenzen warnen. Kritiker innerhalb der Partei argumentierten zudem, dass das Vorhaben nicht im aktuellen Regierungsprogramm verankert sei und das Justizministerium zunächst einen konkreten Entwurf vorlegen müsste. Ein Argument, das jedoch in sich zusammenfiel, da der Entwurf erst nach einer ersten Zustimmung der Koalitionspartner erstellt werden sollte. Jetzt, da der Entwurf vorliegt, scheint sich die Stimmung zu wandeln.

Aktuell beschreibt die ÖVP ihre Position mit der Feststellung, dass die Gespräche weiterlaufen und eine Einigung bis Dienstagabend möglich sei. Dennoch bestehen Vorbehalte gegen eine isolierte Anpassung. Einige Stimmen innerhalb der Partei betonen, dass es einer umfassenden Gesamtreform des Sexualstrafrechts bedarf und keine halbherzigen Lösungen oder Makulatur hingenommen werden sollen. Dies spiegelt die komplexe interne Lage wider, in der pragmatische Einigungsbereitschaft auf ideologische Bedenken trifft.

Österreich holt europäischen Trend bei Sexualstraftaten auf

Die Diskussion in Österreich ist Teil eines größeren europäischen Trends, der sich in den letzten Jahren zunehmend abgezeichnet hat. Frankreich hat sein Sexualstrafrecht im vergangenen Jahr entsprechend angepasst, um den modernen Anforderungen an die Definition von Einwilligung gerecht zu werden. Parallel dazu läuft in Deutschland eine intensive Reformdebatte, die ähnliche Ziele verfolgt. Ein Fortschreiten der Reform in Österreich würde das Land somit in den Rang eines Vorreiters in dieser spezifischen rechtlichen Fragestellung versetzen, obwohl die internen Konflikte in der ÖVP derzeit noch sichtbar bleiben.