Österreichs Skisprung-Mixed-Team sichert sich mit Rang drei den besten Start in die Weltcupsaison. Details zum Wettkampfverlauf und den Leistungen der Athleten.

Die österreich ische Skisprung-Nationalmannschaft hat die neue Saison 2024 mit einem starken Ergebnis in Norwegen gestartet. Beim Auftakt- Weltcup in Lillehammer belegte das ÖSV-Mixed-Quartett den dritten Platz auf dem Podium. Das Team bestand aus Lisa Fettner, Raffael Zimmermann, Julia Mühlbacher und Jan Hörl. Auf der Großschanze reichte die Leistung für Bronze, während sich die Gastgeber aus Norwegen den Sieg sicherten.

Detailanalyse der Wertung und Punktedifferenzen

Bei der endgültigen Wertung fehlten zu den Siegern aus Norwegen exakt 118,9 Punkte. Dies verdeutlicht die große Lücke zwischen dem erstplatzierten Team und dem ÖSV-Vierer. Auf den zweiten Platz kam Japan, das 57,8 Zähler Vorsprung auf die österreichische Auswahl hatte. Slowenien blieb hingegen nur der vierte Platz erhalten. Das österreichische Quartett setzte sich dabei mit einem Vorsprung von 12,2 Punkten gegen das slowenische Team durch, zu dem die Weltcup-Titelverteidiger Nika Prevc und Domen Prevc gehörten.

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Entscheidender Abschluss durch Jan Hörl und Nervenstärke

Österreich sicherte sich den Bronzerang lange Zeit, stand am Ende aber vor einer Herausforderung. In der vorletzten Sprunggruppe musste Julia Mühlbacher Slowenien knapp den Vortritt überlassen. Dadurch ergab sich vor dem allerletzten Sprung eine enge Situation, die noch einmal Spannung erzeugte. Jan Hörl behielt im direkten Vergleich mit Domen Prevc die Nerven und sicherte den dritten Platz souverän. Sein letzter Absprung distanzierte den slowenischen Vorsaisondominator deutlich.

Positive Reaktionen der Athleten auf den Saisonstart

Jan Hörl bezeichnete sein Ergebnis im ORF-Interview als sehr positiv. Er gab an, dass das Stockerl das gesteckte Ziel war und er Domen Prevc auf die Spur konnte. Seinen letzten Sprung beschrieb der Salzburger Athlet als Bombe. Auch Raffael Zimmermann sorgte für eine besondere Meldung. Der 23-jährige Tiroler rückte nach, da die Stammkräfte Stefan Kraft, Daniel Tschofenig oder Stephan Embacher nicht starteten. Zimmermann rechtfertigte seine Nominierung mit zwei soliden Leistungen. Er bezeichnete sein Debüt im Mixed-Bewerb auf Weltcup-Ebene als brutal cool.

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Ausblick auf die kommenden Einzelbewerbe in Norwegen

Für die ÖSV-Adler und -Springerinnen geht es in der norwegischen Olympiastadt bereits am Wochenende weiter. Auf dem Programm stehen jeweils zwei Einzelbewerbe. In der Qualifikation für den Samstag-Bewerb landete Jan Hörl als bester Österreicher auf Rang neun. Bei den Frauen belegte Lisa Fettner den 13. Platz. Bei den Männern schafften alle sieben gemeldeten ÖSV-Athleten den Sprung ins Hauptfeld.

Clemens Aigner musste als 50. bis zum Schluss um die Qualifikation zittern. Im Starterfeld der Frauen sind neben Lisa Fettner auch Julia Mühlbacher und Hannah Wiegele vertreten. Beide Athletinnen müssen sich in den Einzelkonkurrenzen beweisen, nachdem sie im Mixed-Team bereits ihre Stärke gezeigt haben. Die kommenden Tage bieten die Möglichkeit, die Leistungen aus dem Teamwettbewerb in der individuellen Konkurrenz zu festigen.