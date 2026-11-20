Sechs ÖSV-Läuferinnen starten am Samstag beim Heim-Weltcup in Gurgl. Katharina Truppe hofft auf ein Podest nach Platz drei in Levi, während das komplette Team vor heimischem Publikum punkten will.

Sechs Läuferinnen des Österreichischen Skiverbands ( ÖSV) treten am Samstag beim Heim- Slalom in Gurgl an, um die vorderen Plätze zu belegen. Direkt im Anschluss an den Saisonauftakt in Finnland richtet das Team nun ein wichtiges Rennen vor eigenem Publikum aus. Die Kärntnerin Katharina Truppe tritt als Hauptfavoritin auf, nachdem sie in Levi bereits den dritten Platz belegt hat. Das Ziel ist klar definiert: Der nächste Schritt auf dem Treppchen soll direkt vor den eigenen Fans gelingen.

Levi-Startplatzierung als Motivation

Nach dem ersten Weltcup-Rennen der Saison in Levi steht nun die Fortsetzung der Tour in Österreich an. Die deutsche Slalom-Spezialistin Emma Aicher hat dort den Sieg errungen und damit den höchsten Posten für das deutsche Team gesichert. Dahinter folgte mit Lara Colturi die italienische Läuferin auf dem zweiten Platz. Für Österreich sorgte Katharina Truppe als Drittplatzierte für den besten nationalen Start der Saison. Diese Leistung dient der Kärntnerin als direkte Motivation, um auch beim Heimrennen wieder auf das Podium zu fahren und die gute Form aus Finnland zu bestätigen.

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Startnummerverteilung und erste Durchgänge

Der erste Durchgang des Rennens in Gurgl wird pünktlich um 10:30 Uhr eröffnet. Die Schweizerin Wendy Holdener geht als erste Läuferin mit der Startnummer eins ins Rennen. Hinter ihr folgen die Schwedin Anna Swenn-Larsson mit Nummer zwei, die US-Amerikanerin Paula Moltzan mit Nummer drei und die Schweizerin Camille Rast mit Nummer vier. Die Levi-Siegerin Emma Aicher startet als fünfte Läuferin, gefolgt von Lara Colturi auf Platz sechs. Als erste Vertreterin des Österreichischen Skiverbands startet Katharina Truppe mit der Startnummer sieben.

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ÖSV-Team und weitere Teilnehmerinnen

Direkt im Anschluss an die Top-Startgruppe folgt mit Katharina Huber auf Startnummer acht die nächste Hoffnungsträgerin des ÖSV. Auch Lisa Hörhager mit Nummer 24 und Natalie Falch mit Nummer 25 haben Startnummern innerhalb der ersten 30 erhalten, was ihnen günstige Bedingungen für den ersten Durchgang bietet. Die Starts der weiteren Teamkolleginnen müssen länger dauern. Franziska Gritsch startet mit der Nummer 40, während Valentina Rings-Wanner als 62. Läuferin ins Rennen geht. Die Verteilung der Nummern zeigt die aktuelle Formkurve und die Einschätzung der Trainer für das technische anspruchsvolle Rennen.