ÖSV-Slalom-Team setzt in Levi auf Kontinuität und neue Hoffnung

Der ÖSV-Kader reist mit optimierter Startnummer-Konstellation nach Levi. Gstrein und Matt tragen die Hoffnung, während Debütant Heine und Qualifikant Strolz beweisen müssen.

Matt hias Mayer und die Hoffnungsträger des Österreichischen Skiverbands ( ÖSV) blicken mit einer strategisch verbesserten Positionierung auf das erste Saisonhighlight. Das Slalom-Rennen in Levi am Sonntag, dem 13. Oktober um 13 Uhr, wird im ORF 1 live übertragen. Die Piste " Levi Black" gilt für die Männer als vergleichsweise einfach, doch ein Podiumsplatz war seit 2018 nicht mehr erreichbar.

Seit Marcel Hirschers letztem Sieg auf der schwedisch-finnischen Grenzstrecke fand der Weltcup nur dreimal in Lappland statt. Lediglich der Franzose Clement Noel konnte diese Lücke schließen. Noel wurde 2019 Zweiter, gewann 2024 und sicherte sich ebenfalls 2025 den zweiten Platz. Der im Flachteil schnelle Franzose gehört damit auch in diesem Jahr zu den größten Favoriten.

Also read Truppe vor Huber Fünfte zur Halbzeit im Levi-Slalom

Strategische Neuausrichtung der Startnummern

Die aktuelle Ausgangslage unterscheidet sich signifikant von der Vorsaison. Damals gab es sieben verschiedene Sieger, was die Vorhersagbarkeit erschwerte. Manuel Feller konnte in Kitzbühel gewinnen, startete aber aufgrund von Rückenproblemen bei der diesjährigen Vorbereitung erst in Gurgl in die Saison. Dies hat die Verteilung der Startnummern für die anderen ÖSV-Akteure verändert.

Maximilian Gstrein und Matt sind die einzigen zwei Österreicher mit einer ansprechenden Startnummer. Diese Positionierung erlaubt es beiden, die Kontrolle über das Rennen mitzuhalten. Matt betont die Bedeutung dieser Chance für die Ruhe im Team. Ein guter Slalom-Start gibt Sicherheit und hilft, den Druck von den anderen Athleten zu nehmen, bevor die schweren Riesenslaloms folgen.

Advertisement

Erwartungen an die Schlagkraft des Kaders

Matthias Matt will den positiven Trend seines Saisonends aus der vorherigen Saison fortsetzen. Er möchte aktiv zu einem besseren Gesamtergebnis des ÖSV beitragen. Seine Hoffnung liegt auf der kollektiven Stärke des Teams. Er verweist auf mehrere Athleten, die im Slalom hochspeed-fähig sind und die Punkte sammeln können.

Die benannten Konkurrenten sind Gstrein, Dominik Raschner, Joshua Sturm und Johannes Strolz. Letzterer gilt als neuer Kandidat, der sich im Training bereits gut präsentiert. Das Auftreten mehrerer schneller Fahrer soll die Konkurrenz unter Druck setzen und die Chancen auf Siege erhöhen. Die Erwartungen an die Schlagkraft sind somit höher als im Vorjahr.

Debüt und Qualifikation als Testsituation

Ein besonderes Ereignis ist das Weltcup-Debüt von Oscar Heine am Sonntag. Der 23-jährige Kärntner setzte sich in einer teaminternen Ausscheidung durch. Er kennt die Piste bereits aus dem Europacup und äußert große Vorfreude auf sein erstes großes Rennen. Für Heine ist dies der Beweis, dass die Vorbereitung erfolgreich war und er bereit für die höchste Ebene ist.

Johannes Strolz hingegen kämpft sich zurück in die Spitzengruppe. Der Doppelolympiasieger hat seinen Fixplatz im Weltcup verloren, da er aus den Top-30 der Startliste gefallen war. Er qualifizierte sich durch gute Leistungen in der Quali. Strolz hofft auf mehr Ruhe und präzisere Schwungwechsel. Nach Umstellungen im Konditionstraining sucht er erst einmal eine stabile Platzierung, wobei sein Bestwert im Vorwinter der 15. Platz in Kitzbühel war.