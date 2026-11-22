Der ÖSV erleidet beim Slalom in Park City einen historischen Komplettausfall ohne Punkte. Christian Mitter und Roswitha Stadlober reagieren mit Klarstellung und Analyse.

Beim alpinen Skiwettbewerb im US-amerikanischen Park City verpasste das österreichische Nationalteam den Einzug in die Punkteränge komplett. Diese leere Tabelle ist ein historisches Ereignis, das in der Vergangenheit lediglich vier Mal in der Geschichte des internationalen Skisports vorkam: 1997 bei den Frauen im Slalom, 2006 bei den Männern im Slalom sowie 2024 bei den Frauen im Riesentorlauf. Für den österreichischen Verband bedeutet dies eine massive Zäsur, da keine der gestarteten Athletinnen ein Ergebnis erzielen konnte, das für Weltcup-Punkte gereicht hätte.

Historischer Vergleich und direkte Reaktionen

Christian Mitter, der technische Leiter des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV), bezeichnete das Ereignis als extrem selten und hoffte inständig, dass sich eine solche Situation in der Zukunft nicht wiederholt. Die unmittelbare emotionale Reaktion der Athleten spiegelte die Enttäuschung wider. Katharina Truppe, eine der betroffenen Skirennläuferinnen, beschrieb den Tag nach ihrem Ausfall als einen "Tag für die Tonne", ein deutliches Signal für die negativen Erlebnisse am Berg. Die Verbandsspitze versuchte jedoch, die ersten emotionalen Schockwellen schnell zu professionalisieren und die Analyse über die Stimmung zu stellen.

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Der technische Direktor betonte ausdrücklich, dass die Ausfälle keine Entschuldigungen sein dürfen. Er verwies auf Katharina Liensberger als weitere Läuferin, deren Ausfall kompensiert werden muss, um ein vollzähliges Team zu bilden. Mitter forderte eine Mannschaft aufzubauen, die robust genug ist, um auch an schlechten Tagen Ergebnisse liefern zu können. Dieser Kommentar erfolgte knapp eine Woche nach einem ähnlichen Vorfall, als das männliche Slalomteam in Levi nur knapp eine Nullnummer vermied.

Führungsebene fordert Analyse statt Schnellschüsse

Roswitha Stadlober, die Präsidentin des ÖSV, sprach offen von einem Debakel und betonte, dass dieses Ergebnis so schnell wie möglich aufgearbeitet und vom Tisch gebracht werden müsse. Mit ihrer eigenen Erfahrung als ehemalige Slalom-Läuferin untermauerte sie ihre Position. Sie gab zu, dass Fehler im Slalom passieren können und jeder Athlet anfällig für Pannen ist, aber die Erwartung bestand, dass sich ein solches Bild nicht wiederholt. Dennoch lehnte sie es ab, früh in der Saison bereits endgültige Urteile zu fällen oder Schuldige zu suchen.

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Stadlober erklärte, dass Schnellschüsse nicht der richtige Weg seien. Stattdessen müsse der Verband die Hintergründe gemeinsam mit den Trainern erörtern. Der Fokus liege nun auf einer realistischen Analyse, um herauszufinden, welche Puzzleteile im Trainingsprozess oder in der Teamdynamik nicht mehr zusammenpassen. Dieser methodische Ansatz soll verhindern, dass in Panik Maßnahmen ergriffen werden, die die Situation langfristig verschlechtern könnten.

Generationenwechsel und langfristige Perspektiven

Am Fuße der Kirchenkar-Piste drängte sich die Frage, ob dieser Rückstand ein Vorgeschmack auf eine länger andauernde Durststrecke ist. Der Generationenwechsel im österreichischen Alpin-Weltcup schreitet voran. Veteranen wie Vincent Kriechmayr, Manuel Feller und Cornelia Hütter stehen kurz vor dem Karriereende. Stadlober sprach von einem Wellental an Jahrgängen, bei dem das Potenzial der jungen Athletinnen und Athleten noch nicht fully greifbar sei.

Die langjährige Vormachtstellung Österreichs im alpinen Skisport ist nicht mehr selbstverständlich. Um die Öffentlichkeit auf möglicherweise längere Phasen ohne Top-Ergebnisse vorzubereiten, zitierte Stadlober eine Anekdote aus ihrer eigenen Laufbahn. Ihre Generation war die sogenannte Sandwich-Generation. Franz Klammer und Annemarie Moser-Perren hatten bereits aufgehört, als sie nachrückten. Als Nummer 30 im Slalom war sie die erste Österreicherin im Ziel, und ihre Rennen wurden im Fernsehen oft gar nicht mehr übertragen.

In ihrem Fall habe es relativ zügig geklappt, sich an der Weltspitze zu etablieren, gab die Präsidentin zu. Sie warnte jedoch davor, diesen Prozess pauschal zu verallgemeinern, da der Wiederaufbau auch länger dauern könne. Stadlober gab offen zu, dass die Situation nun sei, dass Österreich nachziehen müsse. Die Erwartungshaltung der Fans muss sich an die aktuelle Realität der sich wandelnden Mannschaftsstruktur anpassen, während der Verband hart an der Lösung der identifizierten Probleme arbeitet.