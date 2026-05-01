ÖSV in der Krise: Turbulenzen im Biathlon-Lager und Hoffnung in anderen Sparten

Der Österreichische Skiverband erlebt eine Phase der Umbrüche. Während die Biathlon-Sparte mit Personalwechseln und Unsicherheit kämpft, zeigen andere Disziplinen wie die Langläufer und Kombinierer Stabilität und Erfolg. Ein Überblick über die aktuellen Entwicklungen im ÖSV.

Der Österreichische Skiverband ( ÖSV ) durchlebt eine Phase der Umbrüche und Herausforderungen. Während die Biathlon -Sparte mit internen Konflikten und Personalwechseln zu kämpfen hat, gibt es in anderen Disziplinen positive Entwicklungen.

Besonders die Langläufer und die Kombinierer zeigen Stabilität und Erfolg, während die Loipenjäger vor einem Neuanfang stehen. Die Biathlon-Abteilung steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Nach dem Karriereende von Lisa Eders und dem Abschied von Christian Scherers nach 14 Jahren muss der Verband nun auch mit der überraschenden Entscheidung von Reinhard Gösweiner umgehen. Der erfahrene Trainer, der einst Dominik Landertinger und Christoph Sumann zu großen Erfolgen führte, hat den ÖSV verlassen.

Ursprünglich sollte er die beste Damenmannschaft trainieren, doch nach einem Sinneswandel der Verantwortlichen sollte er gemeinsam mit Felian Schubert die Cheftrainer-Rolle übernehmen. Doch nun hat Gösweiner den Verband darüber informiert, dass er nicht länger zur Verfügung steht. Dies führt zu Unsicherheit bei den Athleten der Trainingsgruppe 1, die weiterhin nicht wissen, wie ihr Betreuerteam aussehen wird. Um die strauchelnden Biathleten zurückzuführen, hat der ÖSV den erfahrenen Trainer Wolfgang Pichler als Berater gewonnen.

Der 71-jährige Bayer, der in seiner Karriere zahlreiche internationale Stars wie in Deutschland, Schweden, Russland oder Bulgarien trainierte, plant, hart durchzugreifen. Er hat die Pläne von Sportdirektor Christoph Sumann verworfen und die ursprünglich vorgesehene Trainerzuteilung neu geordnet. Zahlreiche Trainer und Betreuer wussten bis vor kurzem nicht, welche Gruppe sie übernehmen sollten. Für Sonntag ist ein Treffen geplant, bei dem Klartext gesprochen werden soll.

Pichler soll die Athleten zurück zu altem Glanz führen. Doch nicht alles im ÖSV ist von Turbulenzen geprägt. Die Langläufer unter der Führung von Alois Stadlober zeigen sich stabil und erfolgreich. Das Serviceteam um den international gefragten Chef Are Mets bleibt dem Verband auch im kommenden Winter erhalten.

Eine Änderung gibt es auf dem Cheftrainer-Posten, den künftig Tommaso Custodero übernehmen wird. Die Athleten sind bereits informiert. Auch die Kombinierer um Trainer Christoph Bieler und die Skisprung-Herren von Andreas Widhölzl zeigen sich in guter Verfassung. Diese Sparten bieten dem ÖSV in schwierigen Zeiten eine stabile Basis.

Die aktuellen Entwicklungen im ÖSV zeigen, dass der Verband vor großen Herausforderungen steht, aber auch über starke Disziplinen verfügt. Während die Biathlon-Sparte vor einem Neuanfang steht, können andere Sparten wie die Langläufer und Kombinierer auf ihre Erfolge bauen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Monaten entwickeln wird und ob der ÖSV es schafft, die Turbulenzen zu überwinden und wieder zu alter Stärke zurückzufinden





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