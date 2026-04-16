ÖSV-Fahrer Striedinger kritisiert mangelnde Kommunikation scharf: Saison-Frust und Verbandsfrust

Der österreichische Speed-Spezialist Otmar Striedinger äußert heftige Kritik an der Informationspolitik des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV). Nach einer sportlich enttäuschenden Saison, in der er ohne Weltcup-Punkte blieb, sind es vor allem die Umstände der Kaderentscheidungen, die dem Kärntner sauer aufstoßen. Er erfuhr aus den Medien von möglichen Kaderplatzverlusten, was er als respektlos und unprofessionell empfindet. Die Kommunikation mit der sportlichen Führung ist seit Monaten mangelhaft.

Die jüngste Saison verlief für den Kärntner ÖSV -Speedfahrer Otmar Striedinger alles andere als nach Wunsch. Mit 35 Jahren und einer langen Karriere im internationalen Skizirkus musste er feststellen, dass sportlicher Misserfolg eine Sache ist, mangelnde Wertschätzung und fehlende Transparenz im Verband eine ganz andere.

In sieben Weltcup-Rennen blieb der erfahrene Athlet in dieser Saison gänzlich ohne Punkte. Eine Bilanz, die nicht nur für Außenstehende enttäuschend ist, sondern vor allem für ihn selbst, wie er unumwunden zugibt: 'Die Saison war schlecht, das muss man so sagen. Ich bin selbst mein größter Kritiker.' Doch die sportliche Durststrecke rückt für Striedinger angesichts der Umstände in den Hintergrund. Was ihm tatsächlich auf die Nerven geht, ist der Umgang des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) mit seinen Athleten, insbesondere die bescheidene Kommunikationskultur.

Vor etwa einem Monat erfuhr Striedinger aus den Medien, dass er und sein langjähriger Kollege Max Franz möglicherweise ihren Kaderplatz verlieren könnten. Ein Vorgang, der ihn zutiefst verärgert und enttäuscht. 'Ich bin seit 16 Jahren im Verband, Max sogar noch länger. Mit mir hat niemand gesprochen. Ob das fehlende Professionalität ist, weiß ich nicht, aber es ist respektlos', äußert sich der Kärntner gegenüber der 'Krone'. Diese Art der Informationsweitergabe, bei der wichtige Entscheidungen über die Zukunft von Athleten zuerst über die Presse publik werden, wirft ein fragwürdiges Licht auf die interne Organisation und den Umgang mit den Sportlern, die den Verband repräsentieren. Der Mangel an direktem Dialog und transparenter Information schürt Unmut und Unsicherheit bei den Betroffenen.

Der letzte Kontakt zu der sportlichen Führung, namentlich zu Cheftrainer Marko Pfeifer, fand bereits Mitte März statt. Seitdem herrscht Funkstille. Striedinger kritisiert diesen Mangel an Nachverfolgung scharf: 'Mir wurde gesagt, man meldet sich zeitnah. Passiert ist nichts.' Diese Erfahrung deckt sich mit den immer wiederkehrenden Vorwürfen mangelnder Kommunikation innerhalb des ÖSV. Es scheint, als ob vereinbarte Zusagen zur Kontaktaufnahme nicht eingehalten werden, was das Vertrauen der Athleten in die sportliche Führung weiter untergräbt. Selbst für Marko Pfeifer hat Striedinger eine Spitze parat, die auf frühere Vorkommnisse abspielt. Er meint, Pfeifer hätte sich besser intensiver mit dem FIS-Regelwerk beschäftigen sollen, um Regel-Fehler, wie jenen rund um Marco Schwarz bei den Olympischen Spielen, zu vermeiden. Diese Anmerkung verdeutlicht, dass die Kritik nicht nur auf die aktuelle Situation, sondern auch auf grundsätzliche operative Mängel im Verband abzielt.

Die persönliche Zukunft von Otmar Striedinger im ÖSV ist derzeit offen. Er hält sich bewusst alle Optionen offen, was angesichts der aktuellen Unzufriedenheit mit den Verbandsstrukturen durchaus nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite kündigt Cheftrainer Marko Pfeifer an, dass die Athleten in den kommenden Tagen über ihre Zukunft informiert werden sollen. Ob diese Kommunikation nun endlich stattfinden wird und wie sie aussehen wird, bleibt abzuwarten. Die klare Kritik von Striedinger verdeutlicht jedoch, dass der ÖSV hier dringenden Handlungsbedarf hat, um das Vertrauen seiner Sportler zurückzugewinnen und eine professionellere, respektvollere Kommunikationskultur zu etablieren. Die bevorstehenden Gespräche werden zeigen, ob diese Kritik Gehör findet und zu konkreten Verbesserungen führt, oder ob die Frustration im Verband weiter wächst. Die sportliche Leistung mag schwanken, doch der Umgang mit den Athleten ist ein Fundament, auf dem Erfolg und Motivation aufbauen müssen. Die aktuelle Situation um Otmar Striedinger ist ein deutliches Warnsignal für den ÖSV, die internen Abläufe und die Kommunikation zu überdenken und zu optimieren, um zukünftige Enttäuschungen und Missverständnisse zu vermeiden und das positive Image des Verbandes zu wahren





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