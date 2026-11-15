ÖSV-Drama in Levi: Sturm und Kollegen stürzen, vier Österreicher scheiden aus

Beim Levi-Slalom erleidet der ÖSV ein schweres Debakel. Ohne Top-Star Schwarz und Feller stürzen Joshua Sturm und drei weitere Kollegen, vier Österreicher erreichen das Ziel nicht.

Der ÖSV -Verband muss beim Levi-Slalom eine deutliche Niederlage verkraften, nachdem die Herrenmannschaft im finnischen Levi in einer kritischen Situation versagte. Am Sonntag schieden mehrere favorisierte Athleten aus, was das Ergebnis für die alpinen Skirennfahrer aus Österreich erheblich verschlechterte. Der Wettbewerb war von Abwesenheiten großer Namen geprägt, was die Herausforderung für die verbliebenen Läufer weiter erhöhte.

Sturm stürzt trotz guter Ausgangslage

Joshua Sturm, der bisher überraschend gut agierte, scheiterte im zweiten Durchgang an der schwierigen Piste. Der 25-jährige aus dem Pitztal war am Sonntag der einzige Österreicher, der im ersten Lauf mit den besten Rennfahrern des Feldes mithalten konnte. Dies gelang ihm trotz einer hohen Startnummer 27, was seine Leistung im ersten Abschnitt unterstreicht. Er lag bis zur allerletzten Zwischenzeit noch in einer Position, die ein Podestplatz wahrscheinlich gemacht hätte.

Also read ÖSV-Juwel in Levi emotional: 'Mama und Papa'

Im entscheidenden zweiten Durchgang konnte er diese Führung jedoch nicht verteidigen. Sturm stürzte auf dem Weg zum möglichen Stockerl, genau wie seine Teamkollegen Fabio Gstrein, Simon Rueland und Michael Matt. Diese gemeinsamen Stürze markierten den Tiefpunkt des österreichischen Aufgebots an diesem Tag in Finnland.

Debakel ohne Top-Stars Feller und Schwarz

Die Schwierigkeit des Rennens wurde durch die Abwesenheit der beiden großen Superstars Manuel Feller und Marco Schwarz deutlich erhöht. Manuel Feller war angeschlagen und konnte daher nicht am Start erscheinen. Marco Schwarz hatte den Slalom hingegen bewusst aus seinem Rennprogramm gestrichen, was den ÖSV seiner beiden stärksten Waffen im Slalom-Disziplin beraubte. Diese Situation zwang das Team, mit den verbliebenen Kräften an den Start zu gehen.

Advertisement

Die Auswirkungen dieser Personalie zeigten sich sofort im Ergebnis. Nach den Stürzen der vier Läufer stand am Ende kein einziger Österreicher auf dem Podest. Stattdessen gingen alle drei ersten Plätze an die Konkurrenz, was das Debakel für den heimischen Verband unterstrich. Der Wettbewerb in Levi wurde somit zu einem Tag der Enttäuschung für das österreichische Team.

Sieger und finale Platzierungen

Der norwegische Skirennfahrer Lucas Pinheiro Braathen feierte am Sonntag seinen Sieg im Levi-Slalom. Er entschied das Rennen klar für sich und verwies die beiden anderen Medaillengewinner auf die Plätze hinter sich. Der Franzose Clement Noel belegte den zweiten Platz und lag 0,56 Sekunden hinter dem Sieger. Der Schweizer Loic Meillard schloss das Podium ab und wurde 0,73 Sekunden nach dem Sieger gezählt.

Für die österichen Teilnehmer bedeutete das Debakel ein massives Ergebnisproblem. Insgesamt vier Stürze wurden im zweiten Durchgang verzeichnet. Johannes Strolz, der ebenfalls zu den gestürzten Läufern gehörte, landete am Ende auf dem 22. Platz. Damit belegte er den letzten Rang unter den ÖSV-Vertretern und schloss das Rennen als Letztplatzierte ab.

Folgen und Ausblick für den ÖSV

Die heftige Watschn im finnischen Levi zwingt den Verband zu einer kritischen Rückschau auf die Saisonbeteiligung. Das Versagen im Slalom, insbesondere im Vergleich zu den starken Leistungen in anderen Disziplinen, stellt eine Ausnahme dar. Die Kombination aus Stürzen und den Ausfällen der Top-Fahrer hat die Punkteaussicht für die Herrenmannschaft im kommenden Kalenderjahr verschlechtert.

Advertisement

Die Analyse der Stürze wird im kommenden Schritt im Fokus der Trainingsabteilung stehen. Da Joshua Sturm im ersten Durchgang noch sehr stark war, liegt der Fokus auf der Technik im zweiten Durchgang unter den erschwerten Bedingungen. Die Läufer Simon Rueland, Fabio Gstrein und Michael Matt müssen ebenfalls ihre Form prüfen. Für Johannes Strolz bleibt der 22. Platz ein enttäuschendes Ergebnis, das in der Gesamtwertung ins Gewicht fällt.