Der ÖSV holt beim Slalom erstmals seit 1997 keine Weltcup-Punkte. Natalie Falch und Katharina Truppe scheiden beide aus, was die aktuelle Krise im Alpin-Weltcup verdeutlicht.

Der Österreichische Skiverband bleibt bei einer Slalom-Veranstaltung im Alpin-Weltcup mit null gewonnenen Punkten leer aus. Dies ist das erste Mal seit dem 23. November 1997 in Park City, dass keine österreichische Skiläuferin in diesem Wettbewerb Punkte sammelte. Der ÖSV muss sich nach dem frühen Ausscheiden beider Starterinnen mit einem Ergebnis ohne Medaillenchancen zufriedengeben.

Qualifikation nur für zwei ÖSV-Läuferinnen

Die Ausgangslage war bereits vor dem zweiten Durchgang schwierig, da nur zwei Läuferinnen des Teams die Qualifikation schafften. Natalie Falch belegte den 24. Platz mit einem Rückstand von zwei Komma neun Sekunden. Katharina Truppe folgte auf dem 19. Platz mit einer Differenz von anderthalb Sekunden. Nur diese beiden Athletinnen hatten somit die Chance, im zweiten Lauf noch Ergebnisse zu erzielen.

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Gleicher Ausfall bei beiden Starterinnen

Im zweiten Durchgang scheiterten beide ÖSV-Athletinnen nach knapp sieben Sekunden Fahrzeit. Sie rutschten beide an derselben Stelle aus, als sie von einer Schneekante auf den Innenski wechselten. Dieser identische Unfalltyp führte dazu, dass keine der beiden Läuferinnen das Ziel erreichte und somit keine Punkte für die Wertung möglich waren.

Historischer Vergleich zum letzten Nuller

Der letzte Slalom, in dem der Verband keine Punkte holte, fand vor mehr als zwei Jahrzehnten statt. Am 23. November 1997 in Park City blieben die ÖSV-Fahrerinnen ebenfalls ohne Resultat. Seit diesem Datum hatte das Team in jedem Slalom mindestens einen Punkt gesammelt, was den aktuellen Rückstand als historisches Extremmarkiert.

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Folgen für die Weltcup-Wertung

Für den ÖSV bedeutet dies ein signifikanter Rückschlag in der aktuellen Saison. Die Abwesenheit von Punkten beeinträchtigt die Gesamtbilanz im Teamwettbewerb und unterstreicht die Notwendigkeit von technischen Anpassungen. Die Statistik zeigt, dass solche Nullresultate in den letzten zweizig Jahren eine Seltenheit waren und jetzt wieder auftreten.

Zukunft der ÖSV-Kaderstruktur

Die Leistung von Natalie Falch und Katharina Truppe wird im Training analysiert, um ähnliche Ausrutschungen zukünftig zu vermeiden. Der Verband wird die Taktik für kommende Slaloms überdenken, da die aktuelle Form nicht den Erwartungen entspricht. Die Fokus verschiebt sich nun auf die Vorbereitung für die nächsten Weltcup-Veranstaltungen.