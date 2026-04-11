ÖSV-Ass Julia Scheib unter den Top Drei im Preisgeld-Ranking

Die Ski-Saison ist beendet und zeigt: Julia Scheib fährt in der Preisgeld-Rangliste der Damen ganz vorne mit. Auch bei den Herren gibt es klare Spitzenreiter.

Die alpine Skisaison ist zu Ende gegangen, und es ist Zeit für einen detaillierten Blick auf die Preisgeld er, die in diesem Winter ausgeschüttet wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass eine österreichische Athletin es sogar in die Top Drei der Preisgeld -Rangliste geschafft hat, was für den Österreichischen Skiverband ( ÖSV ) ein bemerkenswertes Ergebnis darstellt.

Diese hervorragende Leistung unterstreicht die beeindruckende Dominanz dieser Athletin in ihrer Disziplin und ihren erheblichen Einfluss auf die gesamte Weltcup-Saison.\Die Athletin, um die es hier geht, ist Julia Scheib, die neue Topläuferin im Riesenslalom für Österreich. In der vergangenen Saison hat Scheib nicht weniger als fünf Weltcupsiege gefeiert und sich zudem die begehrte kleine Kristallkugel in der Riesenslalom-Wertung gesichert. Ihre beeindruckenden Leistungen haben sich auch finanziell ausgezahlt. Scheib konnte insgesamt stolze 340.942,00 Euro an Preisgeld einfahren, was ihr den dritten Platz im Gesamtranking aller Skiläuferinnen einbrachte. Diese Platzierung ist ein Beweis für ihr Talent und ihre Konstanz über die gesamte Saison hinweg. Sie ist nur von zwei anderen Athletinnen geschlagen worden, die die Saison dominierten. Diese Spitzenleistungen sind ein großer Erfolg für den ÖSV und ein Zeichen für die Stärke des österreichischen Skisports. \Die beiden Athletinnen, die Scheib in der Preisgeld-Rangliste übertrafen, waren die Gesamtweltcupsiegerin und Gewinnerin der Slalom-Kugel, Mikaela Shiffrin aus den USA, die ein Preisgeld von 615.167,00 Euro erhielt, und die deutsche Skirennläuferin Emma Aicher, die mit 387.265,50 Euro den zweiten Platz belegte. Aicher kämpfte bis zum Schluss um den Gesamtweltcup. Bei den österreichischen Athletinnen erreichte Cornelia Hütter den elften Platz mit einem Preisgeld von 148.295,00 Euro, während Katharina Truppe mit 87.692,00 Euro den 21. Platz belegte. Im Bereich der Männer dominiert der Schweizer Marco Odermatt die Rangliste mit einem beachtlichen Preisgeld von 741.254,00 Euro. Er verdiente damit mehr als das Doppelte des zweitplatzierten Brasilianers Lucas Pinheiro Braathen, der 359.264,00 Euro erhielt. Loic Meillard aus der Schweiz komplettiert die Top Drei der Männer mit 317.325,00 Euro. Der bestplatzierte Österreicher unter den Männern ist Vincent Kriechmayr, der mit 247.205,00 Euro den siebten Platz belegt. Knapp hinter ihm liegt Giovanni Franzoni, der Sieger des Kitzbühel-Rennens, mit 254.526,00 Euro. Weitere österreichische Skirennläufer in den Top 20 sind Marco Schwarz auf Platz elf (188.108,00 Euro), Stefan Brennsteiner auf Platz 14 (124.083,00 Euro), Manuel Feller auf Platz 15 (122.068,00 Euro) und Raphael Haaser auf Platz 16 (109.759,50 Euro)





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