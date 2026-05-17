Osttiroler Fahrer verliert an Vingegaard in der Tour de France

Der Osttiroler Fahrer, der am Sonntag bei der schweren Bergankunft nach Corno alle Scale erneut aufs Podest stieg, musste sich dem dänischen Topfavoriten Jonas Vingegaard geschlagen geben. Nach 184 Kilometern fehlten Gall am Ende nur zwölf Sekunden auf den Tagessieg. Dritter wurde der Italiener Davide Piganzoli mit 34 Sekunden Rückstand. Damit machte Gall auch im Gesamtklassement Boden gut auf den Führenden. Nach neun von 21 Etappen liegt der Österreicher weiter auf Rang drei - 2:59 Minuten hinter Gesamtleader Afonso Eulalio aus Portugal. Vingegaard ist Zweiter, liegt 35 Sekunden vor Gall. "Das Team hat eine unglaubliche Leistung gebracht", sagte Gall nach dem Rennen. Seine Mannschaft habe die Fluchtgruppe praktisch alleine kontrolliert."Am Ende habe ich einfach geschaut, wie es mir geht und ihn ignoriert. Ich musste alleine fahren. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich freue mich auf den Ruhetag."Die Entscheidung fiel erst weniger als einen Kilometer vor dem Ziel. Vingegaard setzte die entscheidende Attacke, Gall konnte nicht mehr folgen. Zuvor hatte das Duo noch den italienischen Ausreißer Giulio Ciccone eingeholt. Der Tour- und Vuelta-Sieger Vingegaard peilt beim Giro seinen dritten Triumph bei einer großen Landesrundfahrt an. Gall hingegen träumt weiter vom Podest in Rom. Am Dienstag wartet nach dem Ruhetag das nächste Schlüsselstück: ein 42 Kilometer langes Einzelzeitfahren von Viareggio nach Massa.

Der Osttiroler Fahrer , der am Sonntag bei der schweren Bergankunft nach Corno alle Scale erneut aufs Podest stieg, musste sich dem dänischen Topfavoriten Jonas Vingegaard geschlagen geben.

Nach 184 Kilometern fehlten Gall am Ende nur zwölf Sekunden auf den Tagessieg. Dritter wurde der Italiener Davide Piganzoli mit 34 Sekunden Rückstand. Damit machte Gall auch im Gesamtklassement Boden gut auf den Führenden. Nach neun von 21 Etappen liegt der Österreicher weiter auf Rang drei - 2:59 Minuten hinter Gesamtleader Afonso Eulalio aus Portugal.

Vingegaard ist Zweiter, liegt 35 Sekunden vor Gall.

"Das Team hat eine unglaubliche Leistung gebracht", sagte Gall nach dem Rennen. Seine Mannschaft habe die Fluchtgruppe praktisch alleine kontrolliert.

"Am Ende habe ich einfach geschaut, wie es mir geht und ihn ignoriert. Ich musste alleine fahren. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich freue mich auf den Ruhetag.

"Die Entscheidung fiel erst weniger als einen Kilometer vor dem Ziel. Vingegaard setzte die entscheidende Attacke, Gall konnte nicht mehr folgen. Zuvor hatte das Duo noch den italienischen Ausreißer Giulio Ciccone eingeholt. Der Tour- und Vuelta-Sieger Vingegaard peilt beim Giro seinen dritten Triumph bei einer großen Landesrundfahrt an.

Gall hingegen träumt weiter vom Podest in Rom. Am Dienstag wartet nach dem Ruhetag das nächste Schlüsselstück: ein 42 Kilometer langes Einzelzeitfahren von Viareggio nach Massa





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