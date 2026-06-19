Osttirol feiert seinen Radstar Felix Gall

Felix Gall wurde in seiner Heimat Osttirol für den zweiten Platz beim Giro d’Italia gebührend gefeiert. Beim „Giro del Gall“ begleiteten ihn 600 Radler, darunter Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl. Neben einem Golf-Abo gab es die Ankündigung, den Giro 2025 nach Osttirol holen zu wollen. Gall bestätigte die Vuelta als nächstes Saisonziel.

Der Osttirol er Radprofi Felix Gall wurde am Freitag in seiner Heimat für seinen zweiten Gesamtrang beim Giro d’Italia gefeiert. Der 28-Jährige kehrte nach dem erfolgreichen Abschneiden bei der Italien-Rundfahrt zurück nach Lienz, wo Tausende Fans und Wegbegleiter ihn gebührend empfingen.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war der sogenannte „Giro del Gall“, eine Fahrradausfahrt vom Lienzer Hauptplatz zum Sportplatz von Nußdorf-Debant. Rund 600 Radler, darunter auch der zweifache Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl, begleiteten Gall auf der Strecke. Die Begeisterung der Osttiroler Bevölkerung war riesig, und die Gemeinde hatte ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, um ihren Star gebührend zu würdigen. Auf dem Sportplatz angekommen, erwartete Gall eine Überraschung nach der anderen.

Die Marktmusikapelle Nußdorf-Debant spielte eigens für ihn das Lied „Gall, schneller als der Überschall“ und heizte die Stimmung weiter an. Gall selbst, gekleidet in sein Decathlon-Trikot, zeigte sich sichtlich gerührt von der Anteilnahme. Besonders freute er sich über ein ganz Österreich gültiges Golf-Jahresabonnement, das ihm überreicht wurde.

„Es ist unglaublich, wie viele Menschen hierhergekommen sind, um mich zu feiern. Das gibt mir enorme Motivation für die kommenden Herausforderungen“, sagte Gall gegenüber den anwesenden Medienvertretern. Ein weiteres Highlight des Tages war die Ankündigung von Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol. Er erklärte, dass man sich darum bemühe, die Italien-Rundfahrt im nächsten Jahr nach Osttirol zu holen.

Eine Entscheidung darüber solle im Juli fallen. Gall zeigte sich begeistert von dieser Idee und betonte, wie wichtig solche Events für die Region seien.

„Es wäre fantastisch, wenn der Giro hier vorbeikommt. Osttirol hat landschaftlich und sportlich unheimlich viel zu bieten“, so der Radprofi. Neben den Feierlichkeiten blickte Gall auch auf seine sportlichen Ziele für die laufende Saison. Die Vuelta a España im August und September sei eines seiner großen Saisonziele, bestätigte der 28-Jährige.

Er hoffe, dort an seine starke Leistung beim Giro anzuknüpfen und erneut um das Podest mitzufahren.

„Die Vuelta ist ein Rennen, das mir liegt. Ich werde alles dafür geben, um österreichischen Radsportfans weitere Erfolge zu bescheren“, versprach Gall. Die Feierlichkeiten in Osttirol waren nicht nur eine Würdigung für Galls sportliche Leistung, sondern auch ein Zeichen der Verbundenheit zwischen dem Athleten und seiner Heimat. Die Region Osttirol hat mit Gall einen Sympathieträger, der weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt ist.

Die Gemeinde Nußdorf-Debant und die Stadt Lienz haben bereits angekündigt, weitere Aktivitäten zu planen, um den Radsport in der Region zu fördern. Gall selbst sieht sich als Botschafter für den Radsport im Osten Tirols und möchte vor allem Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern. Die Stimmung auf dem Sportplatz war ausgelassen, als Gall die Geschenke entgegennahm und mit den Fans in den Austausch trat. Viele nutzten die Gelegenheit, um Autogramme und Selfies mit ihrem Idol zu ergattern.

Gall zeigte sich dabei bodenständig und nahm sich für jeden Fan Zeit.

„Es ist schön, nach all den Strapazen des Rennens wieder zu Hause zu sein und die Wertschätzung der Menschen zu spüren“, sagte er abschließend. Mit diesen positiven Eindrücken im Gepäck wird der Osttiroler demnächst seine Vorbereitung auf die Vuelta fortsetzen und hofft, auch in Spanien für Furore zu sorgen





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