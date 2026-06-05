Österreichs WM-Team in USA gelandet: Luxus-Basecamp bezogen

Nach 28 Jahren ist Österreich wieder bei einer Fußball-WM dabei. Das Team um David Alaba und Ralf Rangnick ist in Los Angeles gelandet und hat sein luxuriöses Hotel an der Pazifikküste bezogen. Am Freitag gibt es das erste öffentliche Training.

Die österreich ische Fußball nationalmannschaft ist am Donnerstag in den USA gelandet, um an ihrer ersten Weltmeisterschaft seit 28 Jahren teilzunehmen. Nach einem über elfstündigen Flug von Wien aus setzte die Maschine um etwa 12.30 Uhr Ortszeit (21.30 MESZ) in Los Angeles auf.

Die Mannschaft um Kapitän David Alaba und Teamchef Ralf Rangnick wurde am Flughafen von einer kleinen Gruppe von Fans empfangen, die mit Fahnen und Gesängen ihre Vorfreude auf das Turnier zum Ausdruck brachten. Anschließend ging es für die ÖFB-Auswahl mit dem Bus ins WM-Basecamp im luxuriösen Hotel Ritz-Carlton Bacara in Goleta bei Santa Barbara, direkt an der Pazifikküste. Das Fünf-Sterne-Resort bietet nicht nur erstklassige Unterkünfte, sondern auch exzellente Trainingsmöglichkeiten und einen eigenen Strandabschnitt.

Teamchef Ralf Rangnick zeigte sich begeistert von der Wahl des Quartiers. Ich bin sehr happy, dass wir dieses Quartier haben, sagte er bei der Ankunft. Das ist mit Sicherheit das Beste, das wir kriegen konnten. Dabei gehe es ihm gar nicht so sehr um den Luxus, betonte der 67-Jährige.

Aber es ist natürlich ein Traum, wenn du direkt am Pazifik bist. Du hast direkten Meerzugang. Das Hotel liegt in einer ruhigen Bucht und bietet den Spielern die ideale Umgebung, um sich auf die anstehenden Aufgaben zu konzentrieren. Die österreichische Nationalmannschaft hat sich nach einer langen Durststrecke endlich wieder für eine WM qualifiziert.

Der letzte Auftritt bei einer Weltmeisterschaft liegt 28 Jahre zurück, als das Team 1998 in Frankreich antrat. Seitdem hat sich viel verändert, und die Mannschaft mit ihrer Mischung aus erfahrenen Stars wie David Alaba und jungen Talenten wie Christoph Baumgartner gilt als Außenseiter, der für Überraschungen sorgen könnte. Interessanterweise hatte auch der australische Fußballverband Interesse an dem Hotel gezeigt, die Option der Reservierung aber letztlich nicht gezogen. Ich kann es immer noch nicht fassen, warum, wunderte sich Rangnick.

Aber das ist nicht unser Problem. Am Freitag steigt im Harder Stadium von Goleta um 11 Uhr Ortszeit (20 Uhr MESZ) die erste Einheit und gleichzeitig das einzige öffentliche Training der ÖFB-Auswahl während ihres WM-Aufenthalts. Die Fans haben dabei die Gelegenheit, die Mannschaft hautnah zu erleben und sich ein erstes Bild von der Form der Spieler zu machen. Das Auftaktspiel ist am 17.

Juni (6 Uhr MESZ) in Santa Clara gegen Jordanien angesetzt. In der Gruppenphase geht es am 22. Juni (19 Uhr MESZ) in Dallas gegen Weltmeister Argentinien und am 28. Juni (4 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien weiter.

Die Gruppe gilt als schwierig, aber die Österreicher sind zuversichtlich. Wir haben eine gute Mannschaft, die an einem guten Tag jeden schlagen kann, so Rangnick. Die Spiele werden live im sportkrone.at-Liveticker übertragen. Die Vorfreude im Team ist riesig, und die Spieler sind bereit, alles zu geben.

Die WM-Teilnahme ist nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch eine große Ehre für das ganze Land. Die österreichische Fußballnation fiebert dem Turnier entgegen und hofft auf eine erfolgreiche Rückkehr auf die große Bühne





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