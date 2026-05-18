Österreichs WM-Kader: Chancen, Sorgen und Wünsche

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft startet in die WM-Endrunde und muss mit dem Starensemble um Lionel Messi aus Argentinien rechnen. Welche Chancen sehen Sie für Österreich bei der WM-Endrunde und wie bewerten Sie die Chancen auf ein Weiterkommen bei den Gegnern?

Bald ist es so weit und Österreich s Fußball -Nationalmannschaft startet in die WM-Endrunde. Als Gegner wartet neben Algerien und Jordanien auch das Starensemble rund um Lionel Messi aus Argentinien .

Unsere Frage des Tages vom 18. Mai lautet: "WM-Kader fix: Übersteht Österreich die Gruppenphase?

"Welche Chancen rechnen Sie sich für unsere Fußballer bei der WM-Endrunde aus? Halten Sie ein Weiterkommen bei diesen Gegnern für möglich? Welches Team bereitet Ihnen am meisten Sorge? Welche Spieler hätten Sie gerne im Kader gesehen





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