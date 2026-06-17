Österreichs WM-Comeback: 3:1-Sieg gegen Jordanien

Das ÖFB-Team hat bei der WM 2026 mit einem hart erkämpften 3:1-Erfolg gegen Jordanien die ersten wichtigen drei Punkte geholt. Die Partie war von Beginn an spannend und endete mit einer dramatischen Schlussphase.

28 Jahre hat Österreich auf diesen Moment gewartet - und das Warten hat sich gelohnt! Das ÖFB-Team feierte am Mittwoch beim ersten WM-Spiel seit 1998 einen hart erkämpften 3:1-Erfolg gegen Jordanien und holte damit die ersten ganz wichtigen drei Punkte bei der WM 2026 .

Dabei wurde es am Ende noch einmal richtig dramatisch. Der Schiedsrichter ließ satte zehn Minuten nachspielen, Jordanien drückte auf den Ausgleich, doch die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick hielt dem enormen Druck stand. Nach nervenaufreibenden Schlussminuten war der Jubel bei Spielern und Fans grenzenlos. Österreich hatte die Partie lange Zeit im Griff und stellte die Weichen früh auf Sieg.

Doch Jordanien gab sich nicht geschlagen und machte die Schlussphase noch einmal zur Zitterpartie. Als die reguläre Spielzeit abgelaufen war, zeigte der vierte Offizielle zehn Minuten Nachspielzeit an. Auf der Bank und auf den Rängen hielt es niemanden mehr auf den Sitzen. Während das Match in den frühen Morgenstunden über die Bühne ging, herrschte auch in Wien Ausnahmezustand.

Zahlreiche Fans verfolgten die Partie beim Public Viewing im Immersive Center Donauturm, wo Österreichs WM-Comeback mit einem besonderen Frühstücksevent von Szigeti und ANKER gefeiert wurde. Die Stimmung schwankte dabei zwischen Hoffnung, Nervosität und grenzenlosem Jubel. Jeder Angriff, jede Rettungstat und jede Minute der langen Nachspielzeit wurde von den Fans emotional begleitet. Besonders die Schlussphase sorgte für Herzklopfen.

Als der Schiedsrichter schließlich abpfiff, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Umarmungen, Freudenschreie und erleichterte Gesichter prägten die Szenen in der Bundeshauptstadt. Für Österreich könnte der Auftakt kaum wichtiger sein. Nach 28 Jahren WM-Pause startet das ÖFB-Team mit einem Sieg ins Turnier und verschafft sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für die kommenden Aufgaben





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Österreich WM 2026 Jordanien 3:1-Sieg WM-Comeback

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