Österreichs WM-Auftakt: Fußballfieber in Wiens Kaffeehäusern

Mit einem 3:1-Sieg startete Österreich in die WM 2026. In Wiener Kaffeehäusern wie dem Café Landtmann feierten Fans den Auftakt bereits um 6 Uhr früh.

Das Café Landtmann , eine Wien er Institution, verwandelte sich am Mittwoch in einen Schauplatz fußball erischer Ekstase. Schon um sechs Uhr früh strömten die ersten Fans in den Schanigarten, um den Auftakt Österreich s bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 live mitzuerleben.

Bei Kaffee, frisch gebackenen Kipferln, aber auch Bier und Sekt herrschte ausgelassene Stimmung. Die Vorfreude war greifbar, als die Nationalhymne erklang und die Spieler den Rasen betraten. Für einen kurzen Moment wurde es still, selbst das Klirren der Tassen verstummte. Dann rollte der Ball und mit ihm eine Welle der Emotionen durch die traditionsreichen Räumlichkeiten.

Der 3:1-Sieg gegen Jordanien ließ die Menge jubeln, besonders als Marko Arnautović in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielte. Café-Chef Berndt Querfeld, dessen Sohn Leopold für Union Berlin spielt, feuerte das Team begeistert an. Er betonte, dass Fußball bei Landtmanns zur Familie gehöre und man sich freue, diesen besonderen Moment mit den Gästen zu teilen. Neben dem Landtmann gab es auch im Café Drechsler und im Sopherl am Naschmarkt Public Viewings.

Dort wurden Tische weggeräumt, um Platz für die vielen Fans zu schaffen. Die Stimmung war überwältigend, als das erste Tor fiel und später der Sieg feststand. Viele Besucher, darunter auch frischgebackene Maturanten, ließen sich das Frühstück mit einem kühlen Bier schmecken und genossen den geschichtsträchtigen Moment. Die Rückkehr Österreichs nach 28 Jahren Abwesenheit bei einer WM-Endrunde hatte eine besondere Atmosphäre geschaffen.

Die Stadt Wien, sonst für seine Kaffeehaustradition bekannt, zeigte sich von einer neuen Seite: Fußballfieber allenthalben. Selbst die sonst so beschaulichen Kaffeehäuser verwandelten sich in Fankurven. Die Kellner teilten die Begeisterung, bedankten sich bei den Gästen fürs Dabeisein. So wurde der Auftakt zu einem unvergesslichen Erlebnis, das die Herzen der Fans höherschlagen ließ.

Die nächsten Spiele versprechen weitere Höhepunkte, und Wiens Kaffeehäuser werden sicherlich erneut zum Treffpunkt der Fußballgemeinde





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Österreich WM 2026 Fußball Café Landtmann Wien

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