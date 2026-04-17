Österreichs Staatsausgaben explodieren: Fiskalrat warnt vor Milliardenlücken

Der Fiskalrat deckt massive Ausgabensteigerungen im österreichischen Staatshaushalt auf und warnt vor einer anhaltenden Lücke von Milliarden Euro, die dringende Reformen im Sozialbereich und bei Förderungen erfordern.

Der Staat gibt im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung 31 Milliarden Euro mehr aus als 2019. Hier liegt das Einsparpotenzial, das diskutiert werden muss. Dafür ist jedoch der Mut erforderlich, den Sozialbereich und die Förderungen gründlich zu überprüfen. Kürzlich hat sich die Regierung für die wenigen Reformen , die sie auf den Weg gebracht hat, selbst gelobt – und dann das: Der Fiskalrat hat diese Woche, wie berichtet, erneut eine beträchtliche Lücke im Budget festgestellt.

Bis 2027 müssen zusätzlich 4,4 Milliarden Euro im Budget eingespart werden. Dies dient nicht dazu, das gesamtstaatliche Defizit unter die Maastricht-Grenze von drei Prozent zu senken, sondern lediglich dazu, das selbst gesetzte, immer noch nicht Maastricht-konforme Ziel von 3,5 Prozent des BIPs zu erreichen. Um die stark wachsende Staatsschuld zu stabilisieren und damit ihr Verhältnis zum BIP nicht weiter steigen zu lassen, wäre laut den Budgetkontrolleuren des Fiskalrats sogar ein Defizitrückgang auf 2,5 Prozent erforderlich. Dies würde einen zusätzlichen Sparbedarf von weiteren fünf Milliarden Euro bedeuten, wie es so harmlos ausgedrückt wird. Mit anderen Worten: Die Regierung bemüht sich redlich um kleine Einsparungen, hat den Staatshaushalt aber keineswegs wirklich unter Kontrolle. Zusätzliche Steuereinnahmen, wie die Umwandlung der CO₂-Steuer von einer Lenkungsabgabe in eine reine Zusatzsteuer durch Streichung des Klimabonus, helfen hierbei kaum. Dies verpufft schlichtweg. Wie bereits mehrfach angemerkt, ist es sinnlos, in ein löchriges Fass immer mehr Wasser zu schütten. Die Löcher müssen gestopft werden. Oder, wie es der Fiskalrat etwas vornehmer formuliert: Die Ausgabendynamik muss in den Griff bekommen werden. Dass dieses Land kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem hat, ist längst bekannt. "Reformen, Reformen, Reformen", hieß es bei der Veröffentlichung der Schnellschätzung. Das Problem ist nur, dass niemand dieses Wort mehr hören kann. Es wird seit Jahrzehnten wie eine tibetanische Gebetsmühle wiederholt, doch es geschieht nichts. Vielleicht hilft es, die Dimension des Ausgabenproblems zu verdeutlichen, um die wirklichen Größenordnungen zu erfassen. Die Staatsausgabenquote ist seit 2019, dem Jahr vor Corona, von 49 auf zuletzt 55,2 Prozent des BIPs gestiegen. Zwischendurch war sie noch höher, was den Corona-Maßnahmen geschuldet war. Diese waren zwar überzogen und haben zu einer überproportionalen Inflation geführt. Doch die Pandemie ist vorbei, das völlig überhöhte Ausgabenniveau ist jedoch geblieben. Dies bildet den Hintergrund für das gegenwärtige, ernste Ausgabenproblem. Ein Anstieg der Staatsausgabenquote von 49 auf 55,2 Prozent bedeutet, dass der Staat im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung jährlich 31 Milliarden Euro mehr ausgibt als 2019. Dies ist das Einsparpotenzial, über das gesprochen werden sollte, nicht über lächerliche zwei, drei oder vier Milliarden. Österreich war 2019 keineswegs eine soziale Wüste. Eine Rücknahme der Staatsausgaben auf dieses Niveau, immer im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung betrachtet, würde zwar einigen wehtun, aber keine Katastrophe darstellen. Es wäre vielmehr eine Anpassung der staatlichen Leistungen an den Fortschritt der Wirtschaftsleistung. Die Einnahmenquote, also der Anteil der Staatseinnahmen am BIP, ist im gleichen Zeitraum ebenfalls gestiegen, jedoch bei weitem nicht so stark: von 49,6 auf 51 Prozent. Der Staat zieht seinen Bürgern im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung also rund sieben Milliarden Euro mehr ab als 2019. Diese Daten zeigen, wie sinnlos der Versuch einer Sanierung durch neue Steuern ist: Solange die Ausgaben in diesem Tempo die Einnahmen übersteigen, verlangsamen neue Steuern höchstens die Zahlungsunfähigkeit. Der Finanzminister wäre daher gut beraten, statt von Erbschafts- und Vermögensteuern zu träumen, sich den klaffenden Löchern in seinem Budget zu widmen. Kleine Kürzungen bei Beamtengehältern oder Förderungen sind sinnvoll, und es ist positiv, dass solche unpopulären Maßnahmen angegangen werden. Doch um den Staat finanziell wirklich zu sanieren, müssen größere Hebel angesetzt werden. Um diese zu identifizieren, betrachten wir erneut statistische Werte im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Technisch am einfachsten – nicht politisch – sind die Förderungen. Diese sind während der Corona-Zeit explodiert. Ein paar hundert Millionen wieder hereinzuholen, wie es die von der Regierung eingesetzte Task-Force tun soll, ist viel zu wenig. Die während der multiplen Krisen der vergangenen Jahre wild ausgeschütteten Subventionen wurden zwar teilweise, aber bei weitem noch nicht gänzlich zurückgefahren. Doch selbst inflationsbereinigt liegen wir mit einem Förderanteil von 6,7 Prozent des BIPs um 1,6 Prozentpunkte über dem EU-Schnitt. Das entspricht immerhin acht Milliarden Euro im Jahr





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