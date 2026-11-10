Österreichs Schüler fallen in Deutsch und Mathematik zurück

In Mathematik erreichen nur 40 Prozent der Schüler in Österreich die Bildungsstandards, beim Lesen 41 Prozent. Die Entwicklung ist rückläufig.

Die Schülerinnen und Schüler in Österreich schneiden bei den Bildungsstandards in Deutsch und Mathematik deutlich schlechter ab. Für die Auswertung wurden die Ergebnisse von rund 240.000 Schülerinnen und Schülern aus den Schuljahren 2023/24 bis 2025/26 herangezogen. Besonders schwach sind die Leistungen beim Lesen und Rechnen.

Am späten Dienstagabend stellte Bildungsminister Wiederkehr die Zahlen im Fernsehen vor und bezeichnete sie als 'leider nicht überraschend'. Er betonte, dass es nichts schönzureden gebe und zu viele Jugendliche die notwendigen Grundfertigkeiten nicht erreichen würden.

Also read „Leider nicht überraschend“: Nur Viertel der Jugendlichen erreicht...

Schüler in Österreich erreichen Standards nur teilweise

In Mathematik erreichen oder übertreffen nur 40 Prozent der Jugendlichen die Bildungsstandards. Beim Lesen in Deutsch sind es 41 Prozent, beim Schreiben 54 Prozent und beim Zuhören 79 Prozent.

Die Entwicklung verläuft in Deutsch und Mathematik rückläufig. Im Vergleich mit früheren Überprüfungen ist der Anteil jener gesunken, die die geforderten Kompetenzen erreichen. Beim Rechnen schafften im Jahr 2017 noch 50 Prozent die Standards, bei der damaligen Leseüberprüfung in Deutsch waren es ebenfalls 50 Prozent.

Advertisement

Deutliche Unterschiede zeigen sich zudem zwischen Schulen mit unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen. Bei den Leseleistungen liegen Jugendliche aus Schulen mit besonders günstiger sozioökonomischer Ausgangslage im Schnitt mehr als drei Lernjahre vor jenen aus Schulen mit besonders schwierigen Bedingungen.

Auch die Erstsprache spielt laut den Ergebnissen eine Rolle. Jugendliche mit Deutsch als Erstsprache erzielen in Deutsch und Mathematik durchschnittlich bessere Resultate.

Bildungsminister Wiederkehr nennt mögliche Ursachen

Als mögliche Einflussfaktoren für den Leistungsrückgang nennt Bildungsminister Wiederkehr die zunehmende Handy- und Bildschirmnutzung, die Folgen der Corona-Pandemie und Veränderungen durch Migration. Auch die sozioökonomische Situation der Familien wirke sich auf den Bildungserfolg aus.

Die Ergebnisse allein beweisen laut den Angaben jedoch nicht, welchen Anteil die einzelnen Faktoren am Rückgang haben. Im Gespräch mit ORF-Moderator Armin Wolf in der Sendung ZIB2 nannte Wiederkehr die Zuwanderung lediglich als einen Faktor und verwies außerdem auf 'viel zu lange Bildschirmzeiten'.

Wolf fragte nach, ob es für die Schule ein Armutszeugnis sei, wenn Netflix offenbar bessere Lernerfolge bringe als der Unterricht. Wiederkehr entgegnete, es gebe nicht nur externe Faktoren, Englisch sei in den vergangenen Jahren verstärkt in der Volksschule zur Anwendung gekommen.

Advertisement

Maßnahmen der Bundesregierung und nächste Schritte

Die Bundesregierung verweist auf bereits gestartete Maßnahmen. Dazu zählen der Ausbau der Deutschförderung, die verpflichtende Sommerschule für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf sowie der Chancenbonus.

Geplant sind zudem ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr und Schulversuche mit einer sechsjährigen Volksschule. Mit der sogenannten Mittleren Reife soll künftig sichergestellt werden, dass Jugendliche am Ende der Pflichtschulzeit über verbindliche Grundkompetenzen verfügen.

Eine rasche Trendwende erwartet Bildungsminister Wiederkehr allerdings nicht, weil viele Maßnahmen erst bei kommenden Schülergenerationen Wirkung zeigen würden. Wiederkehr betonte zugleich die Notwendigkeit einer verlängerten Volksschule, für einige Projekte gebe es jedoch keine politischen Mehrheiten.

Als 'unglaublich wichtig' bezeichnete der Minister den Ausbau der ganztägigen Schulplätze in Österreich. Dafür müsse man massiv an Tempo zunehmen.