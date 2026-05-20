Österreichs Philipp Lienhart enttäuscht nach Europa League-Finale

Philipp Lienhart, Österreichs Fußball-WM-Teilnehmer, war nach dem Finale der Europa League enttäuscht, in dem sein SC Freiburg mit 0:3 gegen Aston Villa unterlag. Trainer Unai Emery und seine Schützlinge erzielten die Tore.

Das Wunder von Istanbul ist ausgeblieben, Österreichs Fußball-WM-Teilnehmer Philipp Lienhart verließ den Besiktas Park ohne Trophäe und bitter enttäuscht. Der 29-Jährige verlor mit dem deutschen Außenseiter SC Freiburg das Finale der Europa League gegen Aston Villa deutlich 0:3 (0:2).

Lienhart wurde nach überschaubarer Leistung in der 61. Minute beim Stand von 0:3 ausgewechselt. Der Traum von der lukrativen Champions League ist für den bodenständigen Verein aus dem Breisgau geplatzt, die Zukunft heißt Conference League, während Aston Villa an der Königsklasse teilnehmen wird. Das wäre aber auch im Fall einer Niederlage beschlossene Sache gewesen, als Vierter der englischen Premier League hat man das Recht dazu.

Vater des Erfolgs ist Trainer Unai Emery, der die Europa League jetzt schon fünf Mal gewonnen hat – dreimal mit dem FC Sevilla, einmal mit Villarreal und jetzt mit Aston Villa. Niemand sonst vermag eine derartige Bilanz vorzuweisen.

"Ich bin unglaublich stolz, was wir erreicht haben. Das Team spielt eine herausragende Saison", betonte der Spanier, dessen Schützlinge die Weichen auf Triumph mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause gestellt hatten. Youri Tielemans (41. ) und Emiliano Buendia (45.

+3) ließen den SC Freiburg mit einem 0:2-Rückstand und in Schockstarre zurück. Als dann Morgan Rogers nach Seitenwechsel auf 3:0 erhöhte (58. ), war der Käse gegessen und auch "Edelfan" Prinz William rundum glücklich. Für Aston Villa ist es der erste Titel seit 1996, damals gewann der Klub aus Birmingham den englischen Ligacup. 1982 war der Titel im Europapokal der Landesmeister herausgesprungen.

Auch der FC Arsenal ist wieder eine Adresse für Trophäen. Nach gefühlt endlosen 22 Jahren ohne Meistertitel waren die Fans in London nicht mehr zu halten. Es braucht kein Herzschlagfinale in der englischen Premier-League, die vor der letzten Runde entschieden ist. Weil Verfolger Manchester City in Bournemouth über ein 1:1 nicht hinauskam, sind die "Gunners" nicht mehr vom Thron zu stoßen.

"Endlich sind wir wieder dort, wo wir hingehören", schrieb Premierminister und Arsenal-Fan Keir Starmer, der politisch mächtig unter Druck steht. Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. Die Kommentarfunktion steht von 22 bis 6 Uhr nicht zur Verfügung





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