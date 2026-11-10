Ein historisches Modell für Österreich könnte Europa Frieden bringen und der Neutralität der Ukraine könnte Europa und Russland Sicherheit vermitteln. Ehemalige europäische Kolonialmächte zerknirschen sich für ihre Handlungen und geben Entwicklungshilfe.

Das Österreich des Jahres 1955 sollte als Modell betrachtet werden. Hier funktionieren die Neutralität und der Schutz des Landes als Pufferzone zwischen Nato und Warschauer Pakt.

Dies könnte Europa Frieden bringen, indem niemand bedroht ist. Die Neutralität der Ukraine könnte Europa und Russland diese Sicherheit vermitteln. Nach der Entscheidung der englischen Labour-Regierung ist ein Loch von 41 Mrd. Pfund im Staatshaushalt verursacht worden, als etwa 18 Milliardäre und 10.000 Millionäre das Land verließen.

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Kolonialgeschichte und künstliche Intelligenz

Philosopherin Susan Neiman hat festgestellt, dass große Kolonialreiche bereits im antiken Rom und Griechenland, in Mali, bei den Khmer und den Azteken existierten, aber sie hatten keine Erforderlichkeit sich rechtfertigen zu müssen. Ehemalige europäische Kolonialmächte zerknirschen sich für ihre Handlungen und geben Entwicklungshilfe. Künstliche Intelligenz ist ein ähnliches Phänomen, wie die Büchse der Pandora. Sie kann positive Effekte bringen, aber auch die Gesellschaft bedrohen.

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Eine internationale UN-Agentur für KI ist notwendig, um die Entwicklung zu steuern und nicht fragwürdigen Politikern und Social-Media-Bossen zu überlassen. Österreich sollte diese Idee im UN-Sicherheitsrat weiterverfolgen.