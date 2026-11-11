Die geplante Spionage-Reform in Österreich erweitert die Strafbarkeit und erhöht die Arbeitsbelastung der Staatsanwälte. Vizepräsidentin der Staatsanwältevereinigung warnt vor Personalmangel und bevorstehenden Rechtsdilemmata.

Am 1. November 2024 kündigte die österreichische Regierung Änderungen im Strafgesetzbuch an, die die Strafbarkeit für Spionage deutlich ausdehnen. Die Reform wird voraussichtlich die Arbeitsbelastung der Staatsanwalt schaft um ein Vielfaches erhöhen und hat sofort heftige Kritik von Leiterinnen und Leitern der Justiz hervorgerufen.

Gesetzesänderungen und ihre Mechanik

Die neue Reform erweitert die Definition von Spionage, sodass auch Ermittlungen gegen internationale Organisationen und ausländische Geheimdienste nach Österreichs Richterrecht fallen. Strafverfahren sollen dadurch länger andauern und mehr Anforderungen an die Staatsanwälte stellen, weil sie in solchen Fällen dafür verantwortlich sind, die Evidenz zu sammeln und die Verdachtsmomente vor Gericht zu präsentieren.

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Der Umfang der Änderungen schafft laut der Vizepräsidentin der Staatsanwältevereinigung ein deutliches Leistungsengpass-Problem. Mit dem gegenwärtigen Personalstand könne die Staatsanwaltschaft nicht mehr alle Fälle bearbeiten und die längeren Verfahren würden zu Engpässen im gesamten Justizsystem führen.

Reaktionen der Stakeholder

Anna-Maria Wukovits, Vizepräsidentin der Staatsanwältevereinigung, hat in der Presse betont, dass die Forderungen der Staatsanwälte beim ersten Mal zwar gehört, beim zweiten Mal jedoch ignoriert würden. Sie warnt, dass die Reform das Gegenteil von dem versprechen, was in der Aktionswoche im Oktober für den Rechtsstaat von allen Parteien, einschließlich Justizministerin Anna Sporrer, ausgedrückt wurde.

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Der Antikorruptionsexperte Martin Kreutner lehnt die Reform ebenfalls ab, da sie die Arbeitsaufträge der Staatsanwaltschaften und Gerichte etwa um den Faktor zehn erhöhen würde. Er sieht ein Dilemma, in dem die Justiz eine unverbesserbare Belastung aufbauen müsste, wenn die neuen Regelungen nicht mit zusätzlichen Planstellen begleitet werden.

Auswirkungen auf die Justiz und nächste Schritte

Gemäß Wukovits müssten die Planstellen für Staatsanwälte rasch erhöht werden, sonst entsteht ein schwerwiegendes Versorgungslage. Sollte die Reform durchgesetzt werden, könnten die Verfahren gegen Spionage exakt acht bis zehn Monate länger dauern, weil umfangreiche Beweisanfragung notwendig wird.

Aktuell bleibt die Einschätzung, ob die Regierung eine zusätzliche Finanzierung vorschlagen oder die Reform aufschieben wird. Der nächste Gesetzgeberentscheid steht für den 15. Dezember 2024 an. Für die Staatsanwälte gilt in der Zwischenzeit ein betriebsames Zeitfenster, um auf die neuen Rahmenbedingungen zu reagieren und ihre Arbeitskapazität zu organisieren.