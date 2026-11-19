Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll hat am Donnerstag die österreichische KI-Strategie vorgestellt. Der 25-seitige Fahrplan zielt darauf ab, politische Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und die Bevölkerung in die Entwicklung einzubeziehen.

Die Agenda zur Künstlichen Intelligenz aus dem Jahr 2021 gilt in Österreich als nicht mehr zeitgemäß. Am Donnerstagabend präsentierte Digitalisierung sstaatssekretär Alexander Pröll von der ÖVP einen neuen, 25-seitigen Fahrplan für die Zukunft mit KI. Dieser Prozess bezieht explizit die Bevölkerung ein, um die Fragen zu klären, wo Technologie sinnvoll ist und wie sie dem Menschen dienen kann. Die Bundesregierung will damit vom passiven Beobachten in die aktive Gestaltung wechseln.

Aktiver Gestaltungsansatz gegenüber alter Agenda

Der technologische Wandel verändert Wirtschaft, Arbeitswelt, Bildung und Gesellschaft mit einer Geschwindigkeit, die traditionelle politische Entscheidungsprozesse regelmäßig veralten lässt. Wer auf diese Entwicklung nur reagiert, läuft Gefahr, von den Neuerungen überrollt zu werden. Die nun vorgestellte KI-Agenda markiert daher den entscheidenden Versuch, diese Dynamik zu kontrollieren und in einen aktiven Gestaltungsprozess zu überführen. Es geht nicht mehr darum, nur über disruptive Folgen zu reden, sondern endlich Maßnahmen zu ergreifen.

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Strategieumfang und konkrete Maßstabsetzung

Die neue Strategie umfasst vorerst exakt 25 Seiten. Dieser Umfang könnte auf den ersten Blick als zu gering erscheinen, wenn man einzelne Maßnahmen detailliert zerpflückt oder fehlende Details beklagt. Angesichts der Wucht des technologischen Umbruchs stellt sich die Frage, ob dieser Ansatz nicht zu zaghaft ist. Dennoch zeigt das Dokument etwas, das in der österreichischen Politik nicht selbstverständlich ist: den Anfang. Eine Strategie lässt sich nicht an ihrer Seitenzahl messen, sondern daran, ob aus den enthaltenen Absichtserklärungen später konkrete Maßnahmen werden.

Rolle der Bevölkerung und gesellschaftliche Debatte

Ein zentrales Element dieses Fahrplans ist die Einbeziehung der Bevölkerung. Die Bundesregierung benötigt eine breite Debatte darüber, wie Österreich KI nutzen, regulieren und wirtschaftlich verwerten will. Es muss geklärt werden, wie Schulen, Universitäten, Unternehmen und die Verwaltung mit der Technologie umgehen sollen. Ziel ist es dabei auch zu verhindern, dass die Risiken der neuen Technologien größer werden als ihr potenzieller Nutzen für die Gesellschaft.

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Voraussetzungen für erfolgreiche Implementierung

Um die Absichtserklärungen in die Praxis umzusetzen, sind klare Zuständigkeiten und verbindliche Zeitpläne notwendig. Ebenso erforderlich ist ausreichend finanzielles Engagement. Besonders wichtig ist der Mut, unbequeme Entscheidungen zu treffen und anzuerkennen, dass bestehende alte Prozesse in Ämtern und der Verwaltung nicht einfach in die digitale Welt übertragen werden können. Zuerst muss hier intern aufgeräumt werden, bevor neue digitale Strukturen effektiv funktionieren können.

Politische Bedeutung des Startpunkts

Der Wert dieses politischen Aufschlags misst sich nicht allein an dem, was noch fehlt, sondern daran, dass er den Ausgangspunkt darstellt. Die 25 Seiten sind nicht das ultimative Ziel, sondern der Startpunkt für eine längerfristige Transformation. Manchmal ist genau dieser Schritt der entscheidende politische Impuls, um aus reiner Diskussion herauszukommen. Die Politik beginnt damit, eigene Antworten auf die Herausforderungen zu formulieren, anstatt auf externe Entwicklungen zu warten.