Österreichs Nettovermögen steigt auf 2,9 Billionen Dollar - Ungleichheit nimmt zu

Das private Nettovermögen in Österreich ist im vergangenen Jahr stark gestiegen, getrieben von Aktienmärkten und Währungseffekten. Doch die Vermögenskonzentration bleibt hoch: Nur 500 Superreiche besitzen 39 Prozent des Finanzvermögens. Bis 2030 wird ein weiterer Anstieg erwartet.

Das Nettovermögen in Österreich ist im vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Laut dem aktuellen Global Wealth Report der Boston Consulting Group (BCG) legte das gesamte private Finanzvermögen um 15,2 Prozent auf 1,2 Billionen US-Dollar zu.

Berücksichtigt man auch Sachwerte wie Immobilien und zieht die Schulden ab, ergibt sich ein Nettovermögen von 2,9 Billionen Dollar - ein Plus von 15,8 Prozent. Haupttreiber waren die positiven Entwicklungen an den Aktienmärkten sowie ein deutlicher Anstieg der Anleihenkurse. Anleihen verzeichneten ein Plus von 30 Prozent, Aktien und Investmentfonds legten um 21 Prozent zu.

Zudem wertete der Euro gegenüber dem US-Dollar um 10,4 Prozent auf, was den in Dollar gemessenen Vermögenszuwachs zusätzlich beflügelte. Die BCG-Experten rechnen damit, dass dieser Aufwärtstrend anhalten wird. Bis zum Jahr 2030 soll das Nettovermögen in Österreich auf 3,5 Billionen Dollar steigen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Kapitalmärkte sich weiterhin positiv entwickeln und keine schweren wirtschaftlichen Krisen eintreten.

Die österreichische Volkswirtschaft profitiert von ihrer stabilen Lage und der hohen Exportorientierung, was sich auch in den Vermögenswerten der privaten Haushalte niederschlägt. Allerdings ist der Zuwachs nicht gleichmäßig verteilt: Die Vermögenskonzentration hat weiter zugenommen, und die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich zunehmend. Die Ungleichheit bei der Verteilung des Finanzvermögens in Österreich ist eklatant. Rund 500 sogenannte Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) mit einem Finanzvermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar besitzen zusammen 39 Prozent des gesamten Finanzvermögens.

Zusammen mit den etwa 60.000 Hochvermögenden, die über ein Finanzvermögen zwischen einer und 100 Millionen Dollar verfügen, halten diese beiden Gruppen insgesamt 61 Prozent der finanziellen Mittel. Diese wenigen Personen haben also mehr als die Hälfte des gesamten Finanzvermögens in ihren Händen. Am unteren Ende der Vermögenspyramide stehen rund 7,3 Millionen Menschen mit einem Finanzvermögen von weniger als 250.000 Dollar. Sie teilen sich lediglich 30 Prozent des gesamten Finanzvermögens.

Dazwischen liegen etwa 200.000 Personen im sogenannten Affluent-Segment, auf die neun Prozent des Vermögens entfallen. Die Konzentration an der Spitze nimmt BCG zufolge weiter zu, da Vermögende ihre Anlagen breiter streuen und stärker auf renditestarke Anlageklassen wie Aktien, Private Equity oder Hedgefonds setzen können. Dies verschafft ihnen einen strukturellen Vorteil beim Vermögensaufbau, der die Ungleichheit noch verstärkt. Die breite Bevölkerung kann hingegen oft nur in sicherere, aber niedrigverzinsliche Anlagen wie Spareinlagen oder Staatsanleihen investieren.

Daher wächst der Abstand zwischen Arm und Reich in Österreich kontinuierlich. Nicht nur in Österreich, sondern auch global hat das Nettovermögen einen neuen Höchststand erreicht. Weltweit stieg es im Jahresverlauf um 9,3 Prozent auf 550 Billionen US-Dollar. Das globale Finanzvermögen wuchs um 10,7 Prozent auf 333 Billionen Dollar.

Dabei gibt es rund 97.000 Superreiche mit mehr als 100 Millionen Dollar Finanzvermögen, die meisten davon in den USA und in China. Ein interessanter Nebenaspekt ist die Verschiebung bei den grenzüberschreitend verwalteten Vermögen: Hongkong hat die Schweiz im Jahr 2025 als größten Finanzplatz für Cross-Border-Assets überholt. Grund dafür sind starke Kapitalzuflüsse vom chinesischen Festland. Die Schweiz fällt damit auf den zweiten Platz zurück.

Insgesamt zeigt die Studie, dass die Vermögensungleichheit weltweit ein wachsendes Problem darstellt. Während die Reichsten immer reicher werden, haben breite Bevölkerungsschichten kaum Anteil an den Vermögenszuwächsen. Viele Menschen sind durch Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und stagnierende Löhne sogar real ärmer geworden. Die BCG empfiehlt daher Maßnahmen zur besseren Vermögensstreuung und eine intensivere finanzielle Bildung, um die Teilhabe zu verbessern.

Allerdings sind solche Empfehlungen umstritten, denn sie werden von vielen Ländern nur zögerlich umgesetzt. Die Zukunft wird zeigen, ob die Politik die Herausforderung der wachsenden Ungleichheit bewältigen kann oder ob die Vermögenskonzentration weiter zunimmt





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