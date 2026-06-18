Österreichs Nationalteam startet souverän: 3:1-Sieg gegen Jordanien

Die österreichische Fußballnationalmannschaft gewinnt ihr erstes Spiel mit 3:1 gegen Jordanien. Die Leser von Heute bewerten die Leistungen der Spieler in einer Umfrage. Torhüter Alexander Schlager erhält die Bestnote, zehn Spieler werden mit "gut" benotet. Kein Spieler bekommt eine negative Bewertung. Das nächste Spiel gegen Argentinien steht bevor.

Die österreichische Fußballnationalmannschaft feiert einen erfolgreichen Start in das Turnier mit einem 3:1-Sieg gegen Jordanien . Die Tore erzielten Romano Schmid und Marko Arnautovic , ein Eigentor trug ebenfalls zum Erfolg bei.

Teamchef Ralf Rangnick zeigte sich erleichtert über den Sieg und bezeichnete das Spiel als extrem schwierig, da die Gegner der Mannschaft das Leben schwer gemacht hätten. Ein Voting unter den Lesern von Heute brachte interessante Ergebnisse zur Bewertung der Spielerleistungen. Die Leser konnten Noten von "sehr gut" bis "nicht genügend" vergeben. Torhüter Alexander Schlager erhielt mit 44 Prozent die Bestnote "sehr gut".

Obwohl er beim Gegentor chancenlos war, überzeugte er mit einer soliden Leistung, war stets aufmerksam und hielt wichtige Bälle. Gleich zehn Spieler wurden mit der Note "gut" bewertet, darunter die Torschützen Schmid (46 Prozent) und Arnautovic (41 Prozent). Arnautovic bekam zudem von 31 Prozent der User die Höchstnote "sehr gut". Die Bewertungen der anderen Spieler lagen im Durchschnitt.

David Alaba, Phillipp Mwene, Xaver Schlager, Sasa Kalajdzic und Patrick Wimmer wurden mit "befriedigend" benotet. Kein Spieler erhielt die Noten "genügend" oder "nicht genügend". Das nächste Spiel der österreichischen Mannschaft findet am Montag gegen Argentinien statt. Dies bietet den Fans erneut die Möglichkeit, die Leistungen der Spieler zu bewerten.

Die detaillierte Umfrage zeigt, dass die Leser mit den gezeigten Leistungen insgesamt zufrieden sind und nur positive Noten vergeben haben





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Österreich Nationalmannschaft Jordanien 3:1 Sieg Ralf Rangnick Alexander Schlager Marko Arnautovic Romano Schmid Heute Umfrage Spieler Bewerten Turnierstart

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Österreich gegen Jordanien: Warum dieses Spiel die Richtung für...Das ÖFB-Team kehrt in Santa Clara gegen Jordanien auf die WM-Bühne zurück. Spielt sich Österreich früh in einen Turnierrausch oder beginnen mit dem Schlusspfiff Diskussionen, die niemand will?

Read more »

Österreich gewinnt erstes WM-Spiel gegen Jordanien mit 3:1Österreichs Fußballnationalteam startet erfolgreich in die Weltmeisterschaft und feiert nach 28 Jahren wieder einen WM-Sieg. Die ÖFB-Elf besiegt Jordanien mit 3:1, wobei die Partie zeitweise ausgeglichen war. Die Tore für Österreich erzielten Romano Schmid, ein Eigentor von Yazan Al-Arab und Marko Arnautovic per Elfmeter. Ali Olwan hatte für Jordanien ausgeglichen und traf zudem die Latte. Fans können die Leistung der Österreichischen Spieler bewerten.

Read more »

Livestream-Ausfälle bei WM-Spiel Österreich gegen JordanienDer ORF Livestream des WM-Spiels zwischen Österreich und Jordanien fiel während der zweiten Halbzeit mehrfach aus. Zuschauer konnten wichtige Szenen wie das 2:1, dessen Aberkennung und den anschließenden Treffer nicht verfolgen. Dem Sender zufolge liegt die Ursache in der Streaming-Infrastruktur der APA.

Read more »

3:1 gegen Jordanien: Die ÖFB-Spieler in der EinzelkritikWer war stark, wer hat noch Luft nach oben? Die OÖN nehmen die ÖFB-Kicker unter die Lupe:

Read more »