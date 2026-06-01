Österreichs Nationalteam bestreitet Generalprobe gegen Tunesien

Österreichs Fußball-Nationalteam trifft im letzten Test vor der WM auf Tunesien. Teamchef Ralf Rangnick nutzt das Spiel zur Vorbereitung auf das Auftaktmatch gegen Jordanien und gibt bereits Hinweise zur möglichen Startelf.

Rund zwei Wochen vor dem ersten Spiel der Fußball -Weltmeisterschaft steht für die österreich ische Nationalmannschaft der letzte Test an. Die ÖFB-Auswahl trifft heute Abend im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Tunesien .

Das Länderspiel dient als Generalprobe für die WM-Endrunde in den USA und insbesondere für das Auftaktmatch am 17. Juni gegen Jordanien. Teamchef Ralf Rangnick erhofft sich drei Tage vor dem Abflug in die USA letzte wichtige Erkenntnisse und einen Sieg. Die Wahl des Gegners Tunesien erfolgte bewusst, um sich auf die Spielweise Jordaniens vorzubereiten.

Rangnick erklärte: Es gibt Ähnlichkeiten in der Spielweise. Die Spielweise von Jordanien ist ebenfalls auf Konter ausgerichtet und spielt aus einem tiefen Block. Die Herangehensweise seiner Mannschaft bleibe unverändert. Wir werden versuchen, unser Spiel so gut wie möglich auf den Platz zu bringen, so Rangnick.

Mit angezogener Handbremse werde man nicht agieren, denn damit kannst du bei unserer Spielweise kein Spiel bestreiten. Das bedeutet aber nicht, dass man in Zweikämpfen Kopf und Kragen riskiert, so clever sind die Jungs auch. Die Startaufstellung gegen Tunesien werde deutliche Rückschlüsse auf das erste WM-Spiel gegen Jordanien zulassen. Bei der Generalprobe eines Musicals oder Theaterstücks stelle man auch nicht die zweite Garnitur auf die Bühne.

Man könne daher davon ausgehen, dass es weitestgehend die Elf sein werde, die auch gegen Jordanien spielen könnte. Bereits zur Pause werde es den einen oder anderen Wechsel geben, weitere folgten im Laufe des Spiels. Für viele Spieler ist dies die letzte Möglichkeit vor der WM, sich in einem Länderspiel zu empfehlen, denn der für den 11. Juni in der Nähe von Los Angeles geplante Test gegen Guatemala wurde abgesagt.

Rangnick zeigte sich darüber nicht unglücklich. Ich bin da überhaupt nicht böse. Die Absage beeinflusse die WM-Vorbereitung sogar positiv, da man sich unter anderem zwei mehrstündige Busreisen von Santa Barbara in den Großraum Los Angeles erspare. Stattdessen werde man ein internes Trainingsspiel mit elf gegen elf absolvieren, möglicherweise mit eigenen Trikots und einem eigenen Schiedsrichter.

Gegner Tunesien testet am 6. Juni noch gegen Belgien. Bei der WM treffen die Nordafrikaner in der Gruppe E auf Schweden, Japan und die Niederlande. Teamchef ist seit Januar der Franzose Sabri Lamouchi.

Bekannte Spieler der als Adler von Karthago bekannten Mannschaft sind Rani Khedira von Union Berlin und Ellyes Skhiri von Eintracht Frankfurt. Beim letzten Afrika Cup schied Tunesien bereits im Achtelfinale aus, die WM-Qualifikation gelang jedoch souverän mit neun Siegen und einem Unentschieden aus zehn Spielen. In der Weltrangliste belegt Tunesien Platz 44, Österreich Rang 24. Beiträge von Nutzern in Diskussionsforen geben nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion oder von Krone Multimedia (KMM) wieder.

Daher distanziert sich die Redaktion von den Inhalten des Forums. KMM behält sich das Recht vor, gegen geltendes Recht verstoßende, die guten Sitten verletzende oder dem Ansehen von KMM schadende Beiträge zu löschen, gegebenenfalls Schadensersatzansprüche geltend zu machen, Nutzerdaten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fußball Österreich Nationalmannschaft WM 2026 Ralf Rangnick Tunesien Jordanien Generalprobe Länderspiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bundeskanzler Stocker besucht Nationalteam vor WM-AbreiseWenige Tage vor der Fußball-WM in den USA besucht Bundeskanzler Christian Stocker das österreichische Nationalteam am ÖFB-Campus, überreicht symbolische Glücksbringer und erhält ein Trikot. Er betont den Teamgeist und den historischen Moment der WM-Teilnahme nach 28 Jahren.

Read more »

Rangnick-Startelf gegen Tunesien gibt Aufschlüsse für WMÖsterreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am Montag ein Länderspiel gegen Tunesien, das als Generalprobe für die WM und das Auftaktmatch gegen Jordanien dient.

Read more »

Schweiz gewinnt Test gegen WM-Gegner ÖsterreichsKlarer Erfolg für die Schweiz: Die Eidgenossen haben sich in einem Testspiel gegen Österreichs WM-Gruppengegner Jordanien in St. Gallen mit 4:1 ...

Read more »

„Ralf Rangnick war eine Inspiration für mich!“Österreichs Fußball-Nationalteam trifft am Montag im letzten Härtetest vor der WM auf Tunesien. UEFA-Pro-Lizenz-Trainer Mohamed „Mo“ Sahli (48), ...

Read more »